„Zákazem pošlapete svobodu slova v USA.“ TikTok brojí proti zákonu o zrušení

Sociální síť TikTok se v neděli opět ohradila proti svému potenciálnímu zákazu ve Spojených státech. Ten by podle ní narušil právo na svobodu slova až 170 milionům Američanů, kteří síť používají. Sněmovna reprezentantů USA v sobotu kvůli obavám z úniku dát Američanů do rukou Komunistické strany Číny přijala zákon, jenž by k zákazu vést mohl.