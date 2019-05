Padouchova rukavice z Avengers vám dobije mobil. Ale stojí balík

Produkty ruského Caviaru nejsou totiž pro každého. Kromě prvotřídního ručního zpracování a hojného použití drahých kovů se vyznačují i vysokou cenou. Ta se většinou pohybuje v pěti až šesticiferných hodnotách. A to i u mobilů, které lze běžně koupit i za méně než dva tisíce korun (více viz Tato Nokia 3310 je dražší než top smartphony. Kvůli Putinovi s Trumpem). Za touhu odlišit se či dát najevo své společenské postavení se holt platí. Vztahuje se to i na další produkty této lifestylové značky včetně jejího nejnovějšího počinu.

Tím je velmi netradičně pojatá bezdrátová nabíječka pro iPhony XS a XS Max. Zatímco doposud italský klenotník Elijah Giacometti pod značkou Caviar čerpal inspiraci především z ruských dějin, tak nyní se mu inspirací staly úspěšné série amerických komiksů. S modelovou řadou Infinity přichází v době, kdy světovým kinům dominuje marvelovka Avengers: Endgame, jejímž dominantním padouchem je Thanos s rukavicí nekonečna.

Nyní ji může mít doma kterýkoli fanoušek marvelovek, tedy kterýkoli movitý. Bezdrátovou nabíječku totiž lifestylová značka zabudovala do 30 centimetrů vysoké masivní Thanosovy rukavice, kdy vybitý iPhone se usazuje do dlaně. Povrch rukavice samozřejmě pokrývá zlato a nechybí ani šest kamenů, které ve filmu mají padouchovi zajistit neomezenou moc nad vším. Jak je u Caviaru zvykem, nejde jen o nějaké skleněné náhražky, ale o drahokamy. A to konkrétně o topaz, chryzolit, ametyst, granát, citrín a jantar.

Tento bláznivě luxusní dárek pro všechny fanoušky marvelovek, jak jej společnost prezentuje, má i stejně bláznivou cenu. Ta činí 7 580 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 174 tisíc korun. Jde tedy o opravdu drahou záležitost pro příležitostné použití.

Caviar má ovšem něco i pro ty fanoušky, kteří mají o něco málo hlouběji do kapsy. Řada Infinity obsahuje totiž i iPhony čtyř speciálních designů inspirovaných nejznámějšími avengery, tedy Kapitánem Amerikou, Iron Manem, Thorem a Hulkem. Telefon vždy nese ikonu symbolizující daného hrdinu, například u provedení Hulk jde o zaťatou pěst. Záda jsou vyrobena z onyxu v kombinaci s titanovým rámem. Z titanu je i hlavní element, tedy symbol charakterizující daného avengera.

Cena se v tomto případě již odvíjí od modelu a paměťové varianty. Začíná na částce 4 900 dolarů, tedy v přepočtu na zhruba 123 tisících. Za tuto sumu zájemce získá standardní iPhone XS 64 GB v novém, luxusním hávu. Za nejvyšší specifikaci (model XS Max s 512GB pamětí) inspirovanou superhrdiny z marvelovek si pak Caviar řekne o 5 830 dolarů (134 tisíc korun).

Ani nyní tak nejde o zrovna nízkou částku s ohledem na to, že jde vlastně jen o opticky vylepšený obyčejný iPhone. Faktem ovšem je, že jde o početně omezenou edici: od každého vzoru vznikne totiž pouze 99 kusů.

