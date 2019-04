Nejdelší komiks. Tři hodiny trvá, než svou hru dovedou Avengers do konce

K hollywoodské reklamě patří hra na lamače rekordů. Nikdo sice neprozradí, oč kromě mohutné bitvy ve filmu vlastně půjde, zato se produkce už předem hrdě bije v prsa s kolekcí nejrůznějších nej.

Například ohlašuje, že svým rozsahem trvajícím přes tři hodiny je Avengers: Endgame nejen nejdelším snímkem z dílny Marvel Studios, ale také vůbec nejdelším superhrdinským příběhem uváděným až doposud v kinech.

Nebo že první oficiální upoutávka snímku se stala nejoceňovanějším videem v dějinách YouTube, když získala přes milion lajků za méně než čtyři hodiny. Nadto ji za první den zhlédlo nad 289 milionů lidí, čímž překonala předešlý divácký rekord prvního traileru, který držel pro změnu předešlý díl téže série, Avengers: Infinity War.

A v neposlední řadě se film Avengers: Endgame stal na americké půdě historickým vítězem předprodejů vstupenek, přičemž mu na překonání rekordu stačilo šest hodin.

To všechno však vypovídá o novince kin stejně málo jako výrok prezidenta Marvel Studios. Producent Kevin Feige totiž prohlásil, že se finále filmového cyklu Avengers inspirovalo poslední epizodou sci-fi seriálu Star Trek: Nová generace. Díky, hned je všechno jasnější.

Nicméně čím více se vypouští mlžných odkazů a tajuplných nápověd, tím mohutněji sílí fanouškovská mánie, podpořená obratnými obchodními triky. Skalní ctitelé Avengers tak třeba nakupovali reklamní hračky vyrobené k premiéře, jenom aby z nich odhadovali, jak budou vypadat nové kostýmy či zbraně snímku, ač přímou souvislost mezi předměty a filmem nikdo nepotvrdil. Ale bohatě stačí vyprovokovaná zvědavost, jestli bude mít Thanos opravdu oboustranný meč.

Pro nezasvěcené: Thanos je úhlavní padouch, který minule vyhladil polovinu života ve vesmíru. Jeho roli si zopakuje Josh Brolin, který potká ještě vytrvalejší herecké harcovníky. Robert Downey jr. se vrátí jako Iron Man, Mark Ruffalo coby Hulk, Chris Evans v roli Kapitána Ameriky, Chris Hemsworth v úloze Thora. Postavu jménem Hawkeye hraje znovu Jeremy Renner, doktora Strange opět Benedict Cumberbatch, Spider-Man dál patří Tomu Hollandovi, Black Panther zase Chadwicku Bosemanovi... a to stále ještě není plný výčet hlavních postav záchranářského týmu.

Internetový celibát

Scházejí se prakticky po sedm let. V roce 2012 přišli do kin Avengers, pak vždy s odstupem tří let následovaly filmy Avengers: Age of Ultron a Avengers: Infinity War, prostřídané sólovými snímky jednotlivých hrdinů. Nadcházející „konec hry“ znamená v pořadí dvaadvacátý projekt marvelovského filmového vesmíru, ovšem jeho budoucí vývoj neleží kdesi ve hvězdách kosmických, nýbrž lidských.

Mark Ruffalo už oznámil, že po snímku Avengers: Endgame s rolí hromotluka Hulka definitivně končí. Nynější premiéra zosobňuje rovněž poslední smluvní dohodu Roberta Downeyho Jr. uzavřenou pro roli Iron Mana, i když herec už naznačil, že by o případném dalším úvazku uvažoval.

Ostatně bez jeho postavy si lze Avengers těžko představit: jednak poskytuje vzácný ostrůvek ironie uprostřed moře osudové vážnosti, jednak právě z jejích úst zazněla slavná věta Avengers neboli v překladu mstitelů: „Pokud nedokážeme svět zachránit, pak si můžete být jisti, že ho pomstíme.“

Posedlost úkazem Avengers se odehrává zejména na sociálních sítích, ovšem vede i k takovým paradoxům, že svou milovanou internetovou říši fanoušci komiksu právě kvůli němu dočasně a dobrovolně opouštějí. Kvůli pověsti, že celý film Avengers: Endgame již unikl na síť, se totiž mnozí veřejně zavazují k absolutnímu internetovému celibátu až do chvíle, než novinku uvidí v kině. Nechtějí prý riskovat, že by náhodou na sociálních sítích narazili třebas na pouhý úryvek, který by je připravil o překvapení.

Jde o miliardy

Za takovou zodpovědnost by jim producenti měli dát lístky na všechny marvelovky zdarma. Koneckonců Avengers, jakkoli opředení romantickým kultem, znamenají především továrnu na peníze, kterou mohou piráti citelně poškodit.

Loňský film Avengers: Infinity War se stal teprve čtvrtým titulem v dějinách kinematografie a vůbec prvním komiksem, jenž v celosvětových tržbách z kin překonal hranici dvou miliard dolarů. Svou pomyslnou bramborovou medaili – za Avatarem, Titanikem a snímkem Star Wars: Síla se probouzí – zatím nadále brání, přičemž první Avengers jsou v historickém žebříčku nejvyšších tržeb šestí a Avengers: Age of Ultron zatím osmí.

Předpokládá se, že premiérový titul Avengers: Endgame s pořadím zamává, ale riziko úniku kopií trvá, přestože očekávaný hit startuje v jediné mohutné vlně od Států přes Česko po Rusko. Pro dokreslení, jen třetinu ze vstupného loňských Avengers vynesl severoamerický trh, většina připadla na „zbytek světa“ – a právě v něm pirátství kvete. I proto výzva, ať fanoušci nic neprozrazují, je jen součástí hry. Co by taky mohli prozradit – kdo zvítězí?