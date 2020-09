S některými smartphony na rande nechoďte. Hlavně ženám na nich záleží

Studii publikovala společnost CompareMyMobile. Ptala se obyvatel Londýna, co si myslí o smartphonech svých protějšků, když si vybírají, s kým by se chtěli setkat například prostřednictvím online seznamovací aplikace. Mladí lidé údajně už hledí na značku smartphonu častěji než třeba na to, jaké auto ten druhý řídí.



V 76 procentech případů například vlastnictví iPhonu představuje pozitivní motivaci k tomu se seznámit. V 61 procentech případů zájem druhých vyvolají hodinky Apple Watch, ve 41 procentech případů sluchátka Apple EarPods. Pozitivní dopady nemají jen produkty Applu, o 19 procent jsou atraktivnější vlastníci samsungů.

Funguje to i obráceně. Smartphony od Googlu (řada Pixel) ve vašich rukou mohou v 10 procentech případů zhoršit mínění druhých, Sony pak ve 14 procentech a Huawei s OnePlusem dokonce v 23 a 30 procentech. Podle průzkumu jsou největším smartphonovým ekvivalentem ponožek v sandálech mobily BlackBerry, které mohou pohoršit mínění druhých v celých 74 procentech případů.

Značka BlackBerry s sebou patrně nese stigma trochu zastaralých smartphonů, vždyť nové se už nevyrábějí. Licenci na značku nedávno odkoupila americká firma a hodlá ji v čele s 5G modelem vzkřísit (více v textu Legendární mobilní značka příští rok ožije. Bude mít novinku s 5G). Příští rok tak podobná statistika může vypadat docela jinak.

Na značkách smartphonů, které vlastní jejich protějšky, záleží zejména ženám. Zatímco u mužů na to dbá v největší míře kategorie osmnáctiletých (18 procent), u žen je to nejvíce v případě věkové kategorie 31 až 35 let, kdy si na to potrpí 70 procent dotázaných.