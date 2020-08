Legendární mobilní značka příští rok ožije. Bude mít novinku s 5G

Zdá se, že smartphony se značkou BlackBerry nás nakonec neopustí. Ačkoli čínská TCL přestane přístroje této značky vyrábět už na konci srpna, v blízké budoucnosti se přece jen můžeme dočkat dalšího blackberry. Důvod je jednoduchý: licenci na využití značky BlackBerry na smartphonech, kterou dosud držela čínská firma (a kterou po vzájemné dohodě s kanadskou firmou neprodloužila), totiž získá někdo jiný.

Konkrétně to bude doposud v podstatě neznámá firma OnwardMobility z Texasu. Ta momentálně vyvíjí nový smartphone původně kanadské značky, který bude mít qwerty klávesnici a dostane podporu 5G technologií. Přípravu novinky potvrdil pro server The Register CEO Onward Mobility Peter Franklin. Ten zatím neprozradil o přístroji žádné bližší detaily, ale některé záměry přece jen naznačil.

„Naším hlavním záměrem je udělat nejen nejbezpečnější a nejproduktivnější zařízení, ale také to, aby to byl přístroj pro každodenní použití,“ prohlásil Franklin pro The Register.

„To znamená věci jako špičkový fotoaparát a další specifikace, které očekáváte od svého telefonu pro každý den. Zároveň víme, že musíme být konkurenceschopní, a to platí i pro naši cenu,“ dodal šéf nového držitele licence na smartphony BlackBerry.

Z tohoto vyjádření vyplývá, že výbavou míří chystaná novinka někam do dnes oblíbené prémiové vyšší střední třídy. Ostatně, bylo tomu tak vlastně i u předchozích modelů KeyOne a Key2 od TCL. Absolutně špičkové specifikace tedy očekávat nemůžeme.

Licence na značku BlackBerry Kanadská společnost BlackBerry Limited vyvíjela a vyráběla vlastní smartphony zhruba do roku 2015, v roce 2016 začala rozsáhlejší spolupráce s TCL. To pro ni nejprve vyvinulo dotykové modely DTEK, aby pak v roce 2017 převzalo licenci na používání značky na globálních trzích a vydalo vlastní modely KeyOne, dotykový Motion a následně klávesnicové Key2 a Key2 LE. Tato licence však vyprší letos 31. srpna a TCL ji neprodloužilo. Na světě ovšem existují či existovali i další výrobci smartphonů BlackBerry: v Indonésii působila firma BB Merah Putih (model Aurora) a v Indii společnost Optiemus Infracom (modely Evolve a Evolve X). Merah Putih nejspíš zbankrotovala a ani Optiemus Infracom nemá už dva roky žádný nový model. Podrobnosti o licencích ovšem ani jedna ze stran nezveřejnila.

Franklin ovšem neprozradil nic například o konstrukci přístroje. A tak nevíme, zda bude mít stejně jako modely od TCL klávesnici přímo pod displejem, nebo třeba výsuvnou konstrukci jako například BlackBerry Priv, tedy poslední model, který vznikl ještě pod taktovkou samotné kanadské firmy BlackBerry. Zároveň šlo o první androidí smartphone této značky. Franklin jen prozradil, že konstrukce klávesnice bude zcela nová a bude navržena právě firmou OnwardMobility.

Přístroj má vyrábět společnost FIH Mobile, což je jedna z odnoží gigantu Foxconn. A Franklin přiznává, že tuto volbu firma učinila i kvůli tomu, že má právě Foxconn zkušenosti s výrobou předchozích klávesnicových modelů BlackBerry. Firma podle něj k vývoji klávesnice přispěla řadou rad a nápadů.

Smartphony BlackBerry od OnwardMobility by se pak měly prodávat „doma“ v Severní Americe a také v Evropě. Firma s nimi bude cílit například na vládní kruhy a firmy, které kladou důraz na bezpečnost. Na druhou stranu je otázkou, co jim může nabídnout navíc oproti stávajícím smartphonům, ať už těm s iOS, nebo těm s čistým Androidem z iniciativy Android One, kde výrobci garantují pravidelné a rychlé bezpečnostní aktualizace.

Qwerty klávesnice už netáhne jako kdysi

Ze smartphonů s qwerty klávesnicí se totiž v posledních letech stala naprosto minoritní záležitost a i těch několik dostupných přístrojů se kdovíjakým prodejním hitem nestalo. Pravda, modely BlackBerry Key od TCL asi nemůžeme nazvat propadákem, dílčí úspěch zaznamenaly, ale zdá se, že ani pro TCL to již nebyl perspektivní segment trhu a firma proto o obnovení licence na značku nijak nebojovala. Ostatně, vždyť TCL nic nebrání udělat třeba qwerty smartphone pod vlastní značkou – navzdory zkušenostem na tomto poli však nic nenasvědčuje tomu, že by to firma chtěla zkoušet.



BlackBerry a jeho modely s klávesnicí byly dominantní silou na raném trhu se smartphony, ale postupem času a s nástupem moderních dotykových displejů a prediktivních softwarových klávesnic jejich význam klesal.

O tom, jak silná může vůbec být poptávka po smartphonech s qwerty klávesnicí, se pro The Register rozpovídal analytik společnosti CCS Insight Ben Wood. Lidé se podle něj naučili žít s virtuálními klávesnicemi a odvykli si na trénink, který v určité míře využívání hardwarové klávesnice u telefonu vyžaduje. Ostatní výrobci také oproti někdejším dobám, kdy BlackBerry dominovalo v zabezpečení, udělali pokrok i v této oblasti.

„Trh, který můžete oslovit, se od dob převzetí licence firmou TCL nadále zmenšoval, tehdy existovalo určité nadšení zákazníků, kteří se drželi svých původních modelů BlackBerry,“ podotkl Wood. To podle něj představovalo určitou příležitost, jenže tito uživatelé si již ve velké míře zvykli na moderní smartphony bez klávesnice, OnwardMobility tak nemá příliš na čem stavět.

Na druhou stranu poptávka po smartphonech s hardwarovou qwerty klávesnicí stále existuje a je jen otázkou, jak má svůj plán firma promyšlený. Pokud jí stačí prodávat malá množství svých smartphonů a posloužit specifické skupině zákazníků, pak je tu určitá šance, že může značka BlackBerry na poli chytrých telefonů žít dál. Na velkolepý úspěch to však nevypadá.