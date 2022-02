Mají ohýbací smartphony všeho druhu, ale zákazníci čekají marně

Výrobce TCL patří na trhu s displeji k silnějším hráčům, byť se stále drží ve stínu zavedených jmen, jako jsou Samsung nebo LG. Vidět je tato firma zejména v segmentu televizí, z pohledu smartphonů se dá nazvat pořád spíš nováčkem. Avšak celá plejáda konceptů ohebných modelů, kde předvádí své pokroky v oblasti flexibilních displejů, dokazuje, že má velké ambice. Zákazníkovi do rukou zatím však nic takového nepoputuje.

Model, který nám z ukázky výrobce dával asi největší smysl, je zařízení s krycím názvem Chicago. Jde v podstatě už o částečně ověřenou konstrukci smartphonového véčka, kterou již dvakrát úspěšně využil Samsung, jednou pak Motorola a Huawei. Model od TCL jako by z oka vypadl právě modelu Flip od Samsungu, jen vnější displej je trochu jednodušší a slouží zejména na zobrazování času a notifikací.

TCL tento model dokonce vyladilo i po softwarové stránce, například přizpůsobením obsahu některých aplikací tomu, že máte telefon otevřený jen částečně. Jak nám však zástupce firmy prozradil, TCL není spokojeno s finální cenou takového zařízení, a proto jej raději ani neposlalo na trh. Je jasné, že konkurence je zkrátka v tomto ohledu napřed a už dovedla cenu za takováto zařízení nastavit daleko agresivněji.

Vedle tohoto plně funkčního zařízení jsme mohli vidět tři další, na kterých už bylo jasně znát, že jde primárně o koncepty. TCL v podstatě s ohebným displejem zkouší dělat snad všechno, co jde: rolovat, ohýbat na obě strany i obtáčet okolo těla zařízení.

Celkem zajímavě na nás působil koncept 360 Ultra Flex, který konstrukci většího telefonu rozložitelného na tablet upravuje tak, že lze tělo nejenom zavřít a displej schovat, ale i rozevřít tak, že je displej po většině vnějšího obvodu těla. Zkrátka jde ohnout dovnitř i ven. Můžete si tedy vybrat, zda budete mít displej chráněný, nebo naopak zařízení přeložíte tak, že dostanete smartphone s displejem na čelní i zadní straně.

O něco praktičtěji vypadá koncept Surround Display, který má „klasickou“ ohebnou konstrukci s vnějším displejem, ovšem s jedním bonusem navíc. Displej se totiž na jednom křídle těla přelévá přes bok a pokračuje na vnější straně. Pořád tedy jde o jeden ucelený displej s jedním zobrazovacím hardwarem, ovšem zastupuje funkci dvou samostatných displejů: vnějšího a vnitřního.

Třetí koncept je pak v podstatě tím nejdivočejším: kombinuje totiž ohebný vnější displej s možností jej ještě navíc dále vysunout do šířky. TCL mu říká Fold’n’Roll jeho výhodou by měla být lepší použitelnost například pro sledování širokoúhlých videí. Nevýhoda je pak ovšem celkem očividná, taková konstrukce se zdá být velice křehká a náchylná na zanešení nečistotami.

Od TCL se nám každopádně nejvíc zamlouvá „véčko“ Chicago, byť musíme dopředu uznat, že pokud ani samotná firma nevěří finální ceně (kterou ani neprozradila), tak je jasné, že by bylo až závratně drahé. Oproti modelu, jako je například Galaxy Z Flip 3 od Samsungu, by nejspíše prohrálo na plné čáře. To ovšem i zároveň může znamenat, že TCL už pilně pracuje na modelu, který by byl daleko více konkurenceschopný. Teď už jenom, abychom se někdy také dočkali.