Luxusní smartphony se značkovým fotoaparátem. Proklepli jsme Oppo Find X5

Jak modely Oppo Find X5 a X5 Pro fotí, na to si ještě musíme počkat: na výstavišti v Barceloně jsme samozřejmě fotografické schopnosti nových top modelů příliš zkoumat nemohli. Každopádně sestava fotoaparátů i jejich výkon v proměnlivém světle hal vypadá na první pohled nadějně a těšíme se, až si telefony budeme moct vyzkoušet v praxi.

Mimochodem, tady u modelů X5 a X5 Pro budou milovníci kvalitních fotek nadšení i z toho hlediska, že menší a levnější typ je v případě fotoaparátu znevýhodněn jen mírně. Technický základ s hlavním snímačem o rozlišení 50 megapixelů, rovněž 50megapixelovým širokoúhlým foťákem a dvojnásobným zoomem s rozlišením 13 megapixelů je vždy stejný.

Mírný rozdíl v kvalitě způsobí jen odlišná světelnost hlavního foťáku (u modelu Pro je to f/1,7, u klasického X5 pak f/1,8). A také jiný použitý procesor. Zatímco X5 používá loňský Snapdragon 888, X5 Pro má Snapdragon 8 Gen 1. Ačkoli Oppo plánuje s Hasselbladem větší spolupráci, momentálně značka na telefonu znamená, že se firma podílela hlavně na ladění barevného podání a nikoli třeba na tvorbě hardwaru foťáku. Na takové zapojení by mělo nejspíš dojít později. Co se kvality snímků z obou modelů týče, ta by měla být špičková a rozdíly mezi modely budou nejspíš zanedbatelné.

A to je dobře, protože na první dojem si nás víc získal „obyčejnější“ typ Find X5. Nemá sice tak elegantně integrovanou sestavu fotoaparátu jako větší a trochu vybavenější Find X5 Pro, ale ačkoli na papíře není zas o tolik menší (160,3 x 72,6 x 8,7 mm oproti 163,7 x 73,9 x 8,5 mm), tak nám daleko lépe padl do ruky. Může za to i zajímavá matná a lehce porézní povrchová úprava, díky níž telefon neklouže v ruce. Naopak bílé provedení Find X5 Pro se hodně leskne a také působí trochu kluzce. Oppo nicméně bude nabízet různé barevné verze a ty mohou mít různou povrchovou úpravu – na stánku firmy byla však k dispozici pouze tato dvě provedení.

Oba telefony působí velmi elegantním a prémiovým dojmem. Oppo se je snažilo fyzicky i vizuálně co nejvíce odlehčit a firma tak jde možná trochu proti trendu mírně „brutálních“ smartphonů: není tu ani žádný obří výstupek s foťáky (byť znát je, ale prostě je designově lépe integrován než u mnoha jiných top modelů), telefony mají spíše tvar oblázku než cihly. Velmi dobře na nás působily i jejich displeje.

Zatímco Find X5 Pro má 6,7“ panel, Find X5 má displej s úhlopříčkou 6,55 palce – to potvrzuje, že skutečný rozdíl ve velikosti telefonů je docela malý, ale opět, i displej působí u menšího modelu podstatně kompaktnějším dojmem a vizuálně se zdá rozdíl v úhlopříčkách být větší než oněch 0,15 palce. Find X5 Pro nicméně boduje rozlišením 3 216 x 1 440 pixelů oproti 2 400 x 1 080 pixelům a jeho displej vypadá opravdu fantasticky.

Oba modely podle našich prvních zkušeností potvrzují ambice firmy být prémiovou značkou, která spíš než s dalšími čínskými výrobci chce na trhu soupeřit s „tradičními“ značkami jako Apple a Samsung. Otázkou je, jak moc může být tato strategie úspěšná: obzvlášť na českém trhu, kde budou telefony „neznámé značky“ s cenou 25 a 32,5 tisíce korun shánět zákazníky s určitými obtížemi. Na druhou stranu na první pohled jsou to skutečně povedené přístroje, které jdou tak trochu svou cestou a určitě si příznivce najdou.