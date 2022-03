Stylovou střední třídu v intenzivní metalíze Xiaomi skoro zatajilo

Telefon, který Xiaomi představilo v Číně už koncem loňského září, nás na výstavišti v Barceloně zaujal nejen svým relativně nezvyklým názvem, který vybočuje z obvyklého schématu jmen modelů značky, ale také vzhledem.

Nejvýraznějším prvkem Xiaomi Civi je totiž jeho zadní kryt, který má vždy silně metalické provedení. Vlastně to už ani není metalíza, kterou známe z laků aut, je to spíš jako by někdo zadní kryt telefonu posypal třpytkami.

Tento výrazný design je k dispozici ve třech barvách: černé, modré a růžové, u všech je metalický efekt opravdu velmi silný. Nemusí se to líbit každému, ale nás právě díky tomu Xiaomi Civi zaujalo. Telefon celkově sází na styl: má relativně tenké tělo a 6,55“ OLED displej je lehce zahnutý přes boční hrany, což vnímání štíhlosti ještě zintenzivňuje.

Jinak je civi relativně běžný smartphone střední třídy. Pohání ho procesor Snapdragon 778G 5G, je tu 8 nebo 12 GB RAM, 128 nebo 256 GB vnitřní paměti, přičemž slot na microSD karty chybí. Telefon dostal trojici fotoaparátů v čele se 64Mpix hlavním snímačem, kterému už jen „přicmrndávají“ osmimegapixelový širokoúhlý foťák a dvoumegapixelový makro fotoaparát. Selfie foťák má rozlišení 32 megapixelů. Baterie má kapacitu 4 500 mAh a je tu rychlé dobíjení s výkonem až 55 W, avšak třeba bezdrátové dobíjení chybí.

Pokud vás i přes nijak inspirativní výbavu toto xiaomi zaujalo, pak vězte, že si musíte nechat zajít chuť. Výrobce na to upozorňuje i v popisku telefonu na výstavišti, tento model jednoduše není určen pro evropský trh. Xiaomi jej prodává nejspíš jen doma v Číně a možná na některých dalších vybraných trzích. Ceny začínají v přepočtu zhruba někde na částce okolo devíti tisíc korun, což znamená, že tato stylová záležitost vlastně není ani kdovíjak levná.