Toto je nejpodivnější smartphone. Je to véčko a vydrží téměř cokoli

CAT S22 Flip je opravdu neobvyklý smartphone, vlastně vůbec nevypadá jako chytrý mobil, na jaký jsme dnes zvyklí. Na první pohled je to prostě klasické véčko ze staré školy – dokonce docela nezvykle přerostlé. Jenže díky tomu opravdu vystupuje z řady. Je to totiž sice tak trochu old-school véčko, zároveň je to však jednoduchý smartphone s operačním systémem Android 11 Go Edition a především pro značku CAT s tradiční odolnou konstrukcí.

Žádný jiný podobně koncipovaný telefon se nám nevybavuje. Ano, jsou tu různé seniorské přístroje, které se mohou svými vlastnostmi modelu S22 Flip blížit, ale ty většinou nejsou tak odolné a Android je u nich také naprostou výjimkou. Ani v mobilní minulosti navíc nebyla odolná véčka zrovna obvyklou kategorií telefonů: z historie si vybavujeme jen několik odolných modelů Samsungu, sem tam to s nimi zkouší japonská Kyocera. Její modely jsou nicméně většinou určeny pro americké operátory a Android v nich opět nenajdeme.

I CAT S22 Flip míří především na americký trh, kde jej má v nabídce tamní operátor T-Mobile. Véčko s relativně základní výbavou (Snapdragon 215, 2 GB RAM, 16 GB paměti, slot na microSD, pětimegapixelový fotoaparát) nabízí za 234 dolarů, tedy v přepočtu asi 5 300 korun bez daně (tedy méně než 6 500 korun s daní). Na základně vybavený (chytrý) telefon je to hodně peněz, ale na chytrý telefon značky CAT to vlastně tak moc není. U nás je nejlevnějším smartphonem CAT model S42 H+, který se prodává za 6 300 korun.

Oproti typu S22 Flip má samozřejmě výrazně větší displej, na druhou stranu S22 Flip je telefon, který je určitě vhodnější do drsných prostředí. Véčko v zavřeném stavu má totiž hlavní displej krytý. Zobrazovací panel má mimochodem úhlopříčku 2,8 palce, rozlišení 640 × 480 pixelů a je dotykový (kryje ho sklo Gorilla Glass 5). Malý vnější displej pak zobrazuje čas a notifikace. Véčko působí opravdu bytelným dojmem a výborně padne do ruky – jen si nejsme úplně jisti, že se bude třeba dobře otevírat v pracovních rukavicích, ale to je detail. Ne vždy to musí uživatelé vyžadovat.

Klávesnice je velmi komfortní a tlačítka jsou výborně odlišena – na druhou stranu na psaní na tradiční telefonní klávesnici jsme si rozhodně odvykli. Cílová skupina uživatelů bude CAT S22 Flip nejspíš používat jako běžný mobil, jen s některými chytrými funkcemi navíc. Trochu škoda je podle nás to, že telefon nemá NFC a nelze ho tak používat k mobilním platbám.

Otázkou bude také výdrž baterie: akumulátor má totiž kapacitu 2 000 mAh, což je na chytrý telefon dost málo. V praxi tedy bude dobré nejspíš omezit třeba přístup k datům, zapínat je tedy jen v případě potřeby.

Co se odolnosti týče, tak CAT S22 Flip splňuje požadavky tradiční certifikace IP68 (1,5 metru pod vodou vydrží bez úhony 35 minut). Výrobce se chlubí, že lze telefon bez problémů mýt pod vodou a že splňuje i nároky certifikace Mil-Spec 810H. Bez úhony má CAT S22 Flip přečkat také pád na ocelovou podlahu z výšky 1,8 metru. Zajímavostí je pak certifikace Non-Incendive Class 1, Div 2, která říká, že telefon je možné používat v některých prostředích se zvýšeným rizikem výbuchu.