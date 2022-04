Obrněnec za pár korun vlastně dává smysl. Test Oscal S60

Značka Oscal je dalším z mnoha nováčků na našem trhu, u které nikdo netuší, jak dlouho tu zůstane aktivní a jak moc se uchytí. Její levný smartphone C20 Pro určený pro nenáročné zákazníky má na trhu velkou konkurenci. Z hlediska hledání skulin na trhu je tak zajímavější odolný model Oscal S60: drsný smartphone seženete v českých e-shopech za cenu od 2 990 korun a to je vlastně docela zajímavá nabídka: patří k nejdostupnějším outdoorovým chytrým telefonům na trhu.

Úplně nejlevnější není, tento primát u nás (nejspíš) patří smartphonu Doogee S35, který vyjde už na 2 400 korun a pod hranicí tří tisíc korun se pohybují ještě modely značek Oukitel a Cubot. Oproti těmto nejlevnějším přístrojům se ale Oscal S60 může pochlubit velkým 5,7palcovým displejem a o něco větší baterií, samozřejmostí v této třídě není ani Android 11, kterým je telefon vybaven. Pro mnohé zákazníky by to tak mohla být první rozumná volba.

Proč je to rozumná volba?

Velmi levné smartphony jsou vždy plné kompromisů a ty nejlevnější přístroje vyhoví opravdu jen těm nejméně náročným uživatelům. Výkon telefonu, kvalita displeje i dalších prvků výbavy jsou často mizerné, totéž často platí o výdrž baterie. Oscal S60 ale nemá tu úplně nejzákladnější výbavu, byť zázraky rozhodně očekávat nemůžeme. Ale... To znamená, že skutečně nenáročným uživatelům bude stačit. Telefon není v praxi žádný extrémní rychlík, ale různé zaškobrtávání a zpomalování v systému není nijak kritické a dá se přístroji v této cenové kategorii odpustit. MediaTek Helio A22 a 3 GB RAM prostě pro základní úkoly jakž takž stačí. Náročný uživatel bude úpět, ale ten méně náročný bude rád, že dostal za dané peníze funkční přístroj, u kterého se nemusí tolik bát o to, že ho rozbije. Ona outdoorová konstrukce je tu vlastně jako takový bonus.

Outdoor jako bonus?

V zásadě ano. Podívejte se, co za tři tisíce korun dostanete jinde. Noka nabídne levný model C20, který disponuje procesorem Unisoc a 2 GB RAM, má menší baterii než Oscal, ale tedy o dost větší displej. U Motoroly E20 dostanete podobnou výbavu za cenu o 500 korun nižší, nebo malinko bohatší výbavu za ony tři tisíce u modelu E7 Power. Ani Xiaomi Redmi 9C nemá výbavu kdovíjak bohatší, byť disponuje lepším výkonem. Oscal S60 je tedy na svou výbavu a cenu zcela konkurenceschopný telefon, byť v praxi v některých drobnostech za soupeři zaostává. Jenže oproti nim má onu outdoorovou konstrukci, která znamená, že telefon v praxi nemusí utrpět fatální poškození po prvním pádu na zem.

A v čem zaostává?

Výrobci umí dnes v dané cenové kategorii některé prvky výbavy vyladit přeci jen lépe, než Oscal. A to i v této cenové kategorii. Třeba displej, panel s úhlopříčkou 5,7 palce a rozlišením 720 x 1 440 pixelů nepůsobí nijak špatně, příjemné je, že se obejde bez výřezů, průstřelů i jakýchkoli zaoblení. Na druhou stranu třeba maximální jas není nic moc a i za pošmourného dne venku nepůsobí displej zdaleka tak zářivým dojmem, jak by mohl. Na přímém slunci je čitelnost horší, než bychom si přáli – to může být pro outdoorový telefon velkou nevýhodou.

Dalším pochybným prvkem je fotoaparát. Na zádech telefonu najdeme něco, co se tváří jako sestava čtyř foťáků, ale ve skutečnosti je to jen efektní trik. Fotoaparát je tu jen osmimegapixelový, jestli se za falešnými čočkami ostatních tří objektivů něco skrývá, to netušíme. Nicméně v praxi je to jedno: foťák vyrábí osmimegapixelové snímky nevalné kvality. V zásadě jim chybí ostrost, jakékoli kontrasty, snímky působí takovým plochým dojmem a někdy mají trochu podivný „závoj“. V dané cenové kategorii to opět není nic úplně neobvyklého, ale foťák by alespoň základní focení mohl zvládat lépe. Ve fotoaplikaci je speciální černobílý režim, ale také režim pro plně manuální focení, který na rozdíl od mnoha jiných levných smartphonů umožňuje skutečně kompletní kontrolu včetně nastavení rychlosti závěrky (doby expozice). Kdo si tedy s foťákem trochu vyhraje, může z telefonu dostat o něco lepší, než ty standardní snímky.

Vydrží něco?

Test odolnosti telefonu jsme provést nemohli, nicméně během našeho používání jsme jej párkrát upustili na dlažbu a telefonu se nic nestalo. Celek působí skutečně bytelně: tělo telefonu se nedělí na rám a záda, boky i zadní strana přístroje jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu, kterým je jakýsi hodně tuhý „gumový plast“. Ten očividně velmi dobře tlumí různé nárazy a věříme, že Oscal S60 přežije i špatné zacházení. Jako vždy je ale zranitelnou částí displej: při pádu telefonu na roh mu asi nic nehrozí, rámečky jsou výrazné a ono gumové tělo ráz utlumí, ale když telefon spadne na plocho na zem displejem dolů, ochrání ho máloco. Kolem displeje je sice mírně vyvýšený „rantl“, ale ten je spíš nepatrný a brání tomu, aby se displej nedřel třeba o stůl.

Plusy a mínusy Proč koupit: odolná konstrukce

rozumná cena

dobrá výdrž baterie Proč nekoupit: nic moc fotoaparát

podprůměrný jas displeje (čitelnost venku)

jen základní výkon Kdy? V prodeji Za kolik? 2 990 Kč

Všechny konektory telefonu mají bytelné krytky: dole je microUSB konektor, nahoře 3,5mm jack pro sluchátka. Na levém boku je pak pod krytkou šuplík pro SIM a microSD kartu (duální slot). Vytažení šuplíku ale vyžaduje poměrně dlouhý „bodec“. Telefon celkově slibuje odolnost podle IP69K, což je trochu vyšší standard, než obvyklé IP68: znamená to, že telefon přežije v hloubce až 1,8 metru až 2 hodiny, že vydrží tlak vody 10 MPa a neměla by mu ublížit ani vodní pára o teplotě do 80 °C. To jsou vcelku příjemné bonusy a přístroj působí, jako že by měl opravdu přežít leccos. Z hlediska používání v prostředí, kde mu hrozí nějaká úhona, je pak ještě příjemným detailem očko pro provléknutí poutka uprostřed spodní části zad telefonu.

Jaká je výdrž baterie?

Akumulátor telefonu má kapacitu 4 980 mAh a výdrž je tak řekněme lehce nadprůměrná. Dva dny na jedno nabití by neměly být pro nenáročné uživatele problém, možná se dá dosáhnout tří dnů, ale víc bychom si od přístroje neslibovali.

Mám si ho pořídit?

Jak jsme zmínili v úvodu článku, outdoorové telefony nám většinou smysl moc nedávají. Většinou jsou oproti běžně konstruovaným přístrojům hodně drahé a příplatek se podle nás moc nevyplatí: často totiž pokryje třeba nějaké to pojištění telefonu nebo případnou výměnu rozbitého displeje. Přesto. Pokud se pohybujete v prostředí, kde telefonu úhona hrozí častěji, než je obvyklé, mohou takové telefony dávat smysl. A v případě těch levných, jako je Oscal S60, to platí dvojnásob: za outdoorovou konstrukci u tohoto telefonu vlastně uživatel ani nijak zásadně nepřiplácí, oproti běžným konkurenčním přístrojům snad jen ztrácí trochu lepší foťák a šetří se tu na displeji. Telefon vypadá skutečně bytelně a konkurence má vlastně jen málo, takže jako levná outdoorová alternativa pro ty, kdo se o svůj přístroj bojí, to může být zajímavá volba.