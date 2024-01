Svou domácnost budete řídit odkudkoli, říká šéf Samsung SmartThings

Jsou telefony ideálním zařízením pro práci se SmartThings, nebo by podle vás uživatelé měli mít volnost v tom, jaké primární zařízení pro SmartThings si zvolí – televizor, počítač, tablet apod.?

Platforma SmartThings umožňuje provádět nejrůznější úkony, od kontroly vstupních dveří do domu přes nastavení té správné atmosféry v domácnosti až po automatizaci každodenních činností, a to z kteréhokoli místa na světě. Výběr primárního zařízení pro ovládání systému tedy zcela záleží na osobních preferencích a zvycích uživatele. Chytré telefony máme sice vždy po ruce, ovšem tablety, počítače nebo televizory mají také své výhody, například větší displej a tím pádem často lepší přehled o stavu chytré domácnosti. Je úplně jedno, jaký přístroj uživatel používá, platforma SmartThings funguje bez problémů na všech.

Systém dokáže zpracovat a vyhodnotit informace z celé řady připojených zařízení, analyzovat typické vzorce chování konkrétního zákazníka, předpovědět, co uživatel bude chtít udělat v dalším kroku, a rovnou to udělat za něj.