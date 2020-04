Samsung chce prodávat fazole, které si strčíme do uší. Internet se směje

Uniklé informace o novém modelu sluchátek přinesl jako první německý server Winfuture.de. Zatím není jasné, zda jde o přímého nástupce modelu Buds, potažmo Buds+, nebo jestli je to zcela nová produktová řada. Krycí jméno zní Samsung Galaxy Buds Bean (modelové označení SM-R180), značící tvar fazole (anglicky „bean“).

Podle dostupných informací dostanou dvojici reproduktorů i trojici mikrofonů a nepochybně budou mít kompaktnější rozměry než model Buds. Na délku by mělo mít každé sluchátko 2,8 centimetru. Menší rozměry by měly nahrávat těm, kterým se současné větší modely do uší nevejdou. Obrázky naznačují, že na trh dorazí hned ve třech barevných provedeních, bílé černé a světle modré.

Více se dozvíme nejdříve až s příchodem modelové řady smartphonů Note 20, které jsou očekávané v průběhu léta. Sluchátka Galaxy Buds Bean by mohla být představena po jejich boku.

Ačkoliv jde o neoficiální produkt, na internetu se už množí posměšné koláže na adresu tvaru sluchátek. Nám se líbí třeba tato „jarní“, kde ze zasazené fazolky od Samsungu vyroste sluchátko AirPod od Applu:

Majitelé tohoto modelu to také nepochybně budou mít těžší, pokud se jim sluchátko ztratí zrovna ve chvíli, kdy si budou připravovat nějaký luštěninový pokrm:

Jiní se pozastavují nad tím, že měl Google využít příležitost, když byla aktuální verze Androidu s označením JellyBean:

Věříme, že s blížícím se oficiálním odhalením tohoto modelu vtípků výrazně přibude. Stejně tak nás zajímá, zda bude Galaxy Buds Bean disponovat aktivním potlačením okolního hluku.