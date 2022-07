V Rusku přes sankce smartphony nedošly, jenže jsou příšerně drahé

Na Rusko jsou po jeho únorovém útoku na Ukrajinu uvalené sankce ze strany Evropské unie, USA a některých dalších zemí. To samozřejmě ovlivňuje i tamní trh se spotřební elektronikou. Některé značky nelze legálně do Ruska importovat, v případě mobilů se to týká například Samsungu nebo Applu.

Podstatné pak je, že i když se Čína, odkud pochází velká část výrobců mobilů, oficiálně k embargu nepřipojila, tak velká část tamních výrobců ho dodržuje. A to včetně Huaweie, který je sám pod americkými sankcemi.

Na jaře ruský trh trpěl nedostatkem zboží. Nedostupné byly iPhony, mnohé modely od Samsungu i další přístroje. A také chyběly jarní novinky, které se jinak prodávaly po celém světě.

Aktuálně se situace stabilizovala. V nabídce největšího ruského online prodejce Mvideo nechybí většina klíčových modelů Samsungu i Applu a také mnohých dalších značek. Přesto v nabídce aktuálně není ani jedna motorola, sony nebo asus. U jiných prodejců některé modely těchto značek dostupné jsou, ale není jasné, zda se jedná o doprodej starých zásob nebo nové dodávky.

Porovnání cen vybraných modelů v Česku a v Rusku Cena v Česku Cena v Rusku v přepočtu na Kč Rozdíl Samsung A53 9 440 Kč 14 700 Kč 5 260 Kč Samsung A13 64 GB 4 431 Kč 7 760 Kč 3 329 Kč Samsung S22 128 GB 21 990 Kč 36 800 Kč 14 810 Kč Xiaomi 12 256 GB 27 990 Kč 32 660 Kč 4 670 Kč Xiaomi Redmi 10 64 GB 4 489 Kč 6 950 Kč 2 461 Kč Realme 9 Pro+ 256 GB 9 489 Kč 16 300 Kč 6 811 Kč Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB 34 990 Kč 65 400 Kč 30 410 Kč Apple iPhone 13 128 GB 21 490 Kč 33 900 Kč 12 410 Kč Honor 50 128 GB 9 990 Kč 16 300 Kč 6 310 Kč

Ruským obchodníkům se zjevně daří sankce obcházet, zboží jim dodávají překupníci. Jenže to není zadarmo a spolu se silným rublem ceny mobilů vystoupaly na rekordní úrovně. V tabulce najdete porovnání cen vybraných modelů smartphonů z nabídky největšího ruského online prodejce Mvideo a porovnání s cenami v Česku.

Velké rozdíly jsou u levných i drahých přístrojů. Nejvýraznější to je u iPhonů od Applu. V případě toho úplně nejdražšího iPhonu, tedy modelu 13 Pro Max 1TB, je to dvojnásobek české ceny. Ale i u výrazně levnějšího iPhonu 13 zaplatí zákazníci v Rusku o třetinu vyšší cenu.

Výrazně dražší jsou v Rusku v podstatě všechny modely v nabídce ruského prodejce s výjimkou některých modelů Xiaomi, ale to je spíš nepříliš výhodnou cenou konkrétní specifikace vybraného modelu v Česku. Z mobilů se tak v Rusku stává luxusní zboží.