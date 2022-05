Čínští výrobci mobilů potichu opouštějí Rusko. Mobily tam však nedojdou

Pokud zavítáte na stránky některého velkého ruského obchodníka se spotřební elektronikou, tak tam najdete stále velký výběr zboží. V případě mobilů nechybí ani úplně nové modely. Až při podrobnějším zkoumání zjistíte, že některé modely jsou vyprodané nebo je prodejce nabízí jen v rámci partnerského prodeje.

Podle The Wall Street Journal však v poslední době, z důvodu ruské invaze na Ukrajinu a následného embarga, poklesl import mobilních zařízení o dvě třetiny a některého vybavení pro operátory dokonce o 98 procent. Magazín dále uvádí, že embargo začaly dodržovat některé čínské firmy, konkrétně zmiňuje Lenovo (smartphony prodává primárně pod značkou Motorola) nebo Xiaomi. Oficiálně to ani jedna z firem neuvádí, podobně jako Huawei.

V jeho případě na situaci upozornily ruské zdroje, samotná firma to také nekomentuje. Přitom Huawei přestal do Ruska dodávat jak spotřební elektroniku tak i vybavení pro operátory. Druhá skupina zboží však má částečnou výjimku.

Přitom embargo by mohlo být pro čínské značky šancí získat podstatnou část trhu. Tomu totiž loni dominoval Samsung, který spolu s Applem držel téměř polovinu trhu. Obě značky se z Ruska stáhly hned po začátku invaze na přelomu února a března, takže teoreticky zůstala značná část trhu neobsazená.

Dodržovat embargo musí

Jenže jsou tu dvě ale. To první se týká samotné podstaty embarga. Při výrobě smartphonů musí v podstatě každý výrobce na světě využívat produkty a technologie, které jsou pod embargem, protože je vyrábí evropské a americké firmy případně mají k nim patentová práva.

Čínský výrobce, který chce exportovat do Evropy nebo do USA a některých dalších zemí tak musí embargo dodržovat. Tyto trhy jsou pro všechny mnohem zajímavější než ruský trh. Ten je sice docela velký, jenže přestavuje zhruba jen desetinu velikosti trhů v Evropě a v USA. Z globálního pohledu pak ruský trh představuje zhruba jen dvě procenta prodejů.

Cestičky se vždycky najdou

Pak je tu však druhé ale. Většina předních výrobců smartphonů se sice z ruského trhu stáhne. To znamená, že tam nebude přímo importovat zboží a prodávat ho. Jenže jsou i jiné prodejní kanály. A vůbec to nemusí znamenat nějaké pokoutní pašování přes rusko-čínskou hranici, nebo že by na ruském trhu zůstaly jen neznačkové čínské přístroje.

Je velmi pravděpodobné, že se o dovoz postarají překupníci, třeba ze zemí Středního východu, Indie nebo některých zemí sousedících s Ruskem. Ani ti nemusí nakupovat přímo od výrobce, zboží může putovat i přes několik zemí a pak se dostane do Ruska. Asi jediným reálným dopadem může být zvýšení cen.

Takovým způsobem se na ruský trh mohou dostat i přístroje Samsungu nebo Applu a to nikoliv v bezvýznamném množství. Obě značky si sice minimálně v minulosti hlídaly, jestli produkty skončí na trzích, kam byly určené, ale i to lze obejít. Stačí je poprvé zapnout a registrovat v regionu, pro který byly určené. A navíc je otázkou, nakolik tento postup bude jednotlivé společnosti trápit a jestli ho stále řeší.