Silný rubl a slabá poptávka ženou Rusko do deflace, přiznal ministr

„Pokud rubl zůstane na současných úrovních i v dalších měsících, budou muset firmy snížit výrobu,“ řekl podle agentury Reuters ministr na konferenci podnikatelské lobby. Vláda podle něj zaznamenala známky deflační spirály, ekonomika má nadměrné zásoby deviz a právě kurz rublu bude pro hospodářskou politiku určující.

Rubl po invazi ruských vojsk na Ukrajinu prudce oslabil, dolar tak vůči němu vystoupil z původních zhruba 75 až nad 150 rublů. Na konci května se ale vrátil pod 100 rublů a v současné době se pohybuje těsně nad 50 rubly. Ruská měna je tak vůči dolaru nejsilnější od května 2015. Kurz ale neodráží skutečnou nabídku a poptávku, protože Kreml po invazi zavedl omezení pohybu kapitálu.

Ministr financí Anton Siluanov ve středu řekl, že Rusko by mohlo snížit část státních výdajů a ušetřené peníze použít na intervence na devizovém trhu. To by byla jedna z možností, jak omezit pokračující růst kurzu rublu, který prodražuje dovoz.

Moskva se snaží všemožně mírnit dopady bezprecedentních západních sankcí, které vůči ní za únorové napadení Ukrajiny zavedly západní země. Problémy pociťuje zejména finanční sektor, Moskva kvůli tomu například nebyla schopna zahraničním investorům řádně doručit platbu úroků u dvou emisí eurobondů, což byl důvod, proč se tento týden poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety ocitla v platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.

Siluanov řekl, že ministerstvo financí navrhne, aby exportně orientované ruské firmy mohly dostávat peníze od nerezidentů i v hotovosti. Devizový trh označil za toxický a řekl, že vláda zvažuje nákup devizových prostředků od zemí, které považuje za spřátelené. Intervence na devizových trzích, ať už je bude provádět centrální banka nebo ministerstvo financí, pak označil za jediný způsob, jak ovlivnit kurz rublu.