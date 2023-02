Je vysokým manažerem Samsungu, přesto dceru držel od mobilu hodně dlouho

James Kitto z vedení mobilní divize Samsungu pro Irsko a Velkou Británii se o svůj rodičovský přístup podělil v rozhovoru s britskou stanicí BBC. „Já osobně bych jí ho dříve nedal,“ řekl s tím, že však „závisí na rodičích, kdy svému dítěti telefon pořídí“.

Podle studie z roku 2021, kterou provedl recenzní portál Common Sense Media, dává spousta rodičů svým dětem telefony dříve. Vyplynulo z ní, že 42 procent dětí mělo vlastní telefon ve věku deseti let. Ve 12 letech vlastnilo telefon 71 procent dětí a ve 14 letech už 91 procent z nich.

„V případě, že má (dítě v telefonu) přístup k internetu, je důležité zajistit, aby se na něj dostávalo bezpečným způsobem,“ zdůraznil Kitto.

Varoval tak poté, co byly zveřejněny výsledky studie uskutečněné britským Úřadem pro vzdělávání. Z průzkumu podle BBC vyplynulo, že britské děti jsou už od devíti let vystaveny online pornografii. Čtvrtina mladistvých respondentů ve věku 16 až 21 let totiž uvedla, že pornografii na internetu viděla poprvé ještě na základní škole. Ve věku 13 let jí bylo vystaveno 50 %.

Rodičovská kontrola je nezbytná

Všichni poskytovatelé mobilních telefonů nabízejí bezplatné funkce rodičovské kontroly, které mohou omezit obsah, k němuž mají děti přístup přes internet ve svých telefonech. Avšak podle britského mediálního regulátora Ofcom nejsou tyto funkce vždy automaticky aktivovány.

Dostupná je nicméně i řada šikovných aplikací třetích stran. Pro rodiče tak není problém nastavit, že se telefon na noc či během školní výuky zamkne nebo brouzdat na internetu či hrát hry půjde třeba jen hodinu denně. Snadno mohou zakázat třeba i stahování aplikací z aplikačních obchodů.

Při rozhodování, zda je dítě připraveno vlastnit chytrý telefon, by se mělo vycházet spíše z jeho vývoje než z konkrétního věku, myslí si pediatrička Megan Morenová z Wisconsinské univerzity.

Spoluzakladatel firmy Apple Steve Jobs i spoluzakladatel softwarové společnosti Microsoft Bill Gates svým dětem přístup k technologiím omezovali, připomíná portál Business Insider. Gates dal dětem první telefon, když jim bylo 14 let. Jobs si nepřál, aby jeho ratolesti používaly iPad, a kontroloval, kolik času doma s technologiemi stráví.