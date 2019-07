Jen chtěla malé dítě zabavit mobilem. Stálo jí to 10 000 korun za gauč

Isabella McNeilová se svěřila se svou příhodou lokální televizní stanici NBC 7. „Když máte děti a potřebujete si nutně odpočinout, první věc, která vás napadne, je dát dítěti mobil, aby si s ním na chvíli hrálo,“ uvedla v rozhovoru. Netušila však, že jí bude takové rozhodnutí stát 430 amerických dolarů (necelých deset tisíc korun) za novou pohovku.

Na telefonu měla totiž nastavené zrychlené nakupování z populárního obchodu Amazon, které vynechá všechny kroky jako nákupní košík, výběr dopravy a platby a rovnou zboží zarezervuje. Nákupu své dvouleté dcery si navíc všimla až ve chvíli, kdy jí Amazon napsal, že je pohovka na cestě.

Své dceři nicméně trochu vypomohla tím, že si předtím, než jí telefon předala, právě pohovky prohlížela. Té pak stačilo jen aplikaci otevřít, podle obrázku si vybrat a potvrdit objednávku. McNeilová se snažila gauč vrátit, ovšem nebylo to tak jednoduché, jak by čekala. Amazon si účtuje 79 dolarů (asi 1 800 korun) za vrácení této položky plus dalších 100 dolarů (2 250 korun) za poštovné. Místo toho se tak pohovku snaží udat v bazarových službách.

„Poučila jsem se. Příště si musím dát pozor a zavřít všechny aplikace, než podám mobil dítěti,“ dodává. Děti každopádně s mobilními zařízeními umí provést divy, o čemž se přesvědčil i redaktor amerického časopisu The New Yorker Evan Osnos. Tříletý syn mu totiž vyřadil „z provozu“ jeho iPad, a to až do roku 2067 (více v článku Nechtěný digitální půst. Tříletý syn zablokoval iPad na téměř půl století).