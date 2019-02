Číňané geniálně jednoduchým patentem schovali průstřel displeje

Sice se hned na začátku můžeme pozastavit nad maskováním výřezu i průstřelu, nutné to podle nás určitě není, ale když to výrobci řeší, tak to asi pro některé zákazníky důležité je.

V podstatě v běžném režimu ani výřez a ani průstřel nevadí. Při sledování videí to rušit může, u výřezu to výrobci řeší vytvořením neaktivního proužku okolo výřezu. S průstřelem to bude horší, pokud není dírka úplně v rohu, byl by proužek hodně široký. Jak se s tím výrobci popasují, uvidíme po veletrhu v Barceloně, který bude novými modely s průstřelem zavalený.

Už teď si však můžeme prohlédnout patent čínské společnosti Oppo (patřící do koncernu BBK Electronic spolu se značkami Vivo a OnePlus). Oppo sice telefon s průstřelem nemá, ale mělo by ho představit co nejdřív. A možná už bude mít řešení z patentu implementované.

Řešení Oppa je vtipné a nápadité. Průstřel schová do ikonky fotoaparátu, kam bude přesně pasovat. Na první pohled tak nebude dírka v displeji vidět. Jenže osamocená ikona by tam mohla vypadat divně. Proto Oppo vymyslelo celou řadu ikon, které si bude moci uživatel nakomponovat podle své chuti. Spustí se vytažením, v podstatě tak nahradí stavovou řádku a částečně toto řešení může připomínat starší řešení LG s druhým malým displejem nad tím hlavním.

Další ikony bude možné skrýt, ta ukrývající průstřel bude vidět stále. Při prohlížení videa ikona zmizí, ale dírka bude vidět. A nebo se video spustí na menší ploše displeje.

Zajímavé je, že průstřel není na patentových obrázcích Oppa v rohu, je umístěný víc do prostředku displeje. To zatím není zcela jasné.

Stiskem ikony se spustí přední kamerka, což je logické. Samsung něco podobného použil u svého prvního modelu s průstřelem, což je ryze asijský Samsung A8s. U něj se tahem z průstřelu také aktivuje přední kamerka, ale ikona tam není.

Uvidíme, jestli Oppo zamaskovaný průstřel použije u konkrétního přístroje, dost možná se ukáže už v Barceloně na veletrhu MWC koncem února. Značka je sice v Evropě zatím přítomna jen velmi omezeně, ale to se může letos změnit.