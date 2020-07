Bláznivá soutěž o statisíce. Stačilo držet prst na displeji mobilu

MrBeast je americký mladík, který na YouTube publikuje od 13 let a především v poslední době je extrémně úspěšný. V jeho videích lze vidět ledacos, hlavním spojovacím prvkem jsou tisíce až statisíce dolarů, které utrácí za různé věci, nebo je rozdává v podivných soutěžích. Diváků má hodně, téměř každé jeho video si pustí přes 20 milionů lidí. Takže s příjmy a sponzory si nemusí dělat starosti.

Jeden z jeho posledních kousků se sice přímo na YouTube neobjevil, MrBeast ho rozjel přes svůj twitterový účet a opět to byla velmi úspěšná akce, které se zúčastnily stovky tisíc soutěžících.

Princip byl v podstatě velmi jednoduchý. MrBeast si nechal vytvořit mobilní aplikaci, tu si soutěžící nainstalovali a se startovním výstřelem museli držet prst na displeji právě v této aplikaci. Poslední měl vyhrát 25 000 dolarů, tedy v přepočtu téměř 600 000 korun.

Aplikace nedělala nic jiného, než že monitorovala dotek soutěžícího. A aby to nebylo úplně triviální a někdo si prst k telefonu nepřilepil, tak čas od času bylo nutné prstem po displeji táhnout podle nápovědy.



Pokud vám to přijde jako hodně snadný výdělek, tak to sice opravdu moc práce nedalo, ale snadné to také nebylo. Ze stovek tisíc soutěžících nakonec vyhráli čtyři, kteří vydrželi s prstem na displeji 70 hodin, tedy necelé tři dny.

MrBeast každého z nich odměnil sumou 20 000 dolarů, tedy v přepočtu asi

480 000 korun. Že je internetový svět zvláštní místo k životu, dokládali někteří soutěžící, kteří svojí snahu živě streamovali na internetu a na nezájem si rozhodně nemohli stěžovat. Sledovaly je tisíce diváků.