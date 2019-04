Vyrobili nám smartphone po vzoru slavného youtubera. Doma to nezkoušejte

I když se výrobci dnes snaží vymýšlet různé detaily, jak se odlišit od konkurence, design mnoha smartphonů si je vzájemně velmi podobný. Výrobci se tak snaží své novinky oživit například barevností a každý rok přichází z novými nečekanými kombinacemi. Huawei třeba u letošního P30 zvolil i dost neobvyklou oranžovou barevnou variantu, loni se hodně prosadily barevné přechody. A Google u svých modelů Pixel 3 a 3 XL přišel i se zvláštní barevnou variantou Not Pink v jakési tělové a krémové růžové barvě.

Právě ten jsme se rozhodli podrobit kůře po vzoru youtuber známého jako JerryRigEverything. Nápad nevznikl úplně náhodou. U Pixelu 3, který jsme závěrem loňského roku pořídili pro redakční testy, se nám totiž podařilo nešťastnou náhodou rozbít displej. Tuto situaci řeší spousta uživatelů moderních smartphonů, u pixelu nám ji ale zkomplikoval fakt, že pro tyto telefony u nás neexistuje autorizovaný servis .

Zvolili jsme jinoucestu. Displej jsme si objednali na internetu a o opravu požádali servis neautorizovaný. O záruku jsme přišli, ale to nás u telefonu zakoupeného v USA stejně netrápí, reklamovat by ho nebylo kde. Nesnadného úkolu vyměnit displej u redakčního pixelu se ujal servis CELKOM Praha. Jeho pracovníci přišli s nápadem, zda nechceme v rámci opravy telefon „zkrášlit“ právě průhledným krytem.

Po chvíli váhání jsme souhlasili. Samotné zprůhlednění krytu je oproti výměně displeje vcelku lehkou záležitostí, kterou zvládnou zkušenější „kutilové“ doma. Ale raději to nezkoušejte, i tak může Pixel 3 (či jiný smartphone – metoda funguje u mnoha typů) přijít k úhoně a ztráta záruky je jistotou.

V rámci operace je třeba jen sejmout zadní kryt, což u pixelu vyžaduje „prořezat“ se lepidlem, které drží zadní sklo na místě a zároveň zaručuje vodotěsnost. Pomoci si lze nahřátím okrajů fénem, jen je třeba být opatrný a telefon nepřehřát. Žiletce nebo řezáku se ale stejně nevyhnete, přičemž vám pomůže přísavka, kterou lze skleněná záda nadzdvihávat.

I když se tento úkol zdá být snadný, kvůli pevnému lepidlu a flex kabelům, které jsou složeny hned pod skleněným krytem, to vůbec není snadná práce. Takže opět varování. Doma to nezkoušejte, snadno poškodíte třeba kabeláž čtečky otisků prstů, integrovanou v zadním krytu.

Po sejmutí krytu už jde o velmi jemou práci, která navíc potvrzuje, jak odolné je dnes sklo Gorillla Glass. Pro docílení průhledného efektu je totiž třeba jednoduše seškrábat vrstvu barvy, která je tu ještě kryta jakousi fólií. Chce to trochu trpělivosti a barva mizí. Ostrý nůž stopy na skle nezanechá, ale rýt do něj samozřejmě není radno. Trpěliví umělci by možná dovedli v laku vytvořit dokonce i libovolné obrazce. Barva drží pevně a při troše snahy se v ní dá „kreslit“.

Znovu tu ale musí zaznít naše doporučení, ať to u svého smartphonu, který funguje bezvadně a je ještě v záruce, rozhodně nezkoušíte. Rizika jsou veliká. Kdo má trochu odvahy nebo telefon bez záruky, může zásah nechat na některém ze servisů. Naše „kůra“ by podle CELKOMu vyšla asi na tisíc korun podle typu přístroje.

Náš pixel získal tímto zásahem skutečně originální vzhled. Hned pod zadním sklem tu je totiž velká cívka bezdrátového dobíjení a přímo nad ní NFC anténa, která obkružuje čtečku otisků prstů. Zatímco předtím byl i v růžovém provedení Pixel 3 docela nenápadný kousek, teď rozhodně budí pozornost. Odhalená „střeva“ telefonu vypadají zajímavě a na rozdíl od nálepek u částečně průhledných modelů od HTC či Xiaomi jsou skutečná. U pixelu pomáhá vytvořit atraktivnější vzhled i dvojí propustnost světla. Vrchní část s hladkým sklem místy vypadá, jako by nebyla kryta vůbec, zatímco větší spodní skrývá vnitřnosti pod jakýmsi lehkým závojem.

Je skoro škoda, že něco takového Google nenabízí standardně. U pixelu totiž opravdu není třeba žádná změna konstrukce. Naším neautorizovaným zásahem smartphone pouze přišel o voděodolnost, a to kvůli tomu, že bylo k přilepení zadního krytu třeba použít méně odolnou průhlednou pásku.