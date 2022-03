Mobilní data jsou v Česku stále drahá. Horší to je jen ve 20 zemích světa

Izrael, Kyrgyzstán, Fidži, Itálie či Súdán. To je pět vůbec nejlevnějších zemí z hlediska průměrných nákladů na 1 GB mobilních dat. Třeba v Izraeli vyšel loni jeden gigabajt dat v průměru na 0,05 dolaru, tedy v přepočtu jen na 1,14 Kč. V Itálii a Súdánu, kteří pětici nejlevnějších zemí uzavírají, pak zdejší mobilní uživatelé za tento datový objem zaplatili shodně v průměru 0,27 dolaru (6,15 Kč).

Podle Cable.co.uk, která při výpočtu průměrných cen pracovala s více než šesti tisíci tarify obsahujícími mobilní data, je to dáno zejména tím, že mnohé ze zemí s nízkou průměrnou cenou za 1 GB dat buď disponují vynikající širokopásmovou infrastrukturu, díky čemuž jsou poskytovatelé schopni nabídnout velké množství dat, nebo jejich obyvatelé využívají mobilní data jako primární prostředek spojení se zbytkem světa a ekonomika proto ceny tlačí dolu.

Do první desítky se pak z evropských zemí kromě Itálie dostalo už jen Moldavsko, v němž 1 GB dat vyšel v průměru na 0,32 dolaru (7,29 Kč). A jak si vedlo Česko? Ve srovnání s mnohými zeměmi tragicky. S průměrnou cenou 8,15 dolaru, tedy v přepočtu 186 korun, mu náleží až 210. příčka.

To znamená, že otevírá třetí desítku nejdražších zemí za rok 2021. Anebo jinak: dráže než v Česku vyšel 1 GB dat už jen ve dvaceti zemích světa. Výsledek je to o to horší, jelikož vesměs jde o země ze subsaharské Afriky, Oceánie či Karibiku. Tedy země, v nichž je vysoká cena mobilních dat odrazem třeba malé konkurence či je dána horší infrastrukturou nebo všeobecně nízkou potřebou využívat mobilní data.

Navíc v meziročním srovnání průměrná cena za gigabajt dat v Česku loni vzrostla, v roce 2020 činila totiž 7,95 dolaru (necelých 182 korun). V sousedních státech vyjma Rakouska naopak došlo meziročně k poklesu. Nicméně ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2019 data v Česku znatelně zlevnila, tehdy totiž 1 GB dat mobilní uživatele vyšel průměru na závratných 32,71 dolaru (téměř 749 korun).

Z pohledu evropských zemí tak loni mobilní data vycházela dráže už jen v Řecku, kde tamní uživatele gigabajt dat přišel v průměru na 8,16 dolaru, tedy v přepočtu o padesát haléřů dráže než v Česku. Třeba sousední Slovensko se s průměrnou cenou 3,55 dolaru (něco málo přes 81 korun) umístilo na 161. příčce, pouhých šest pozic za Německem, kde 1 GB vyšel v průměru na 3,38 dolaru (77,31 Kč).

Výrazně lépe z našich sousedů na tom byli v Rakousku, kde mobilní uživatelé oproti těm českým za data zaplatili téměř sedmkrát méně. S průměrnou cenou pouhých 1,17 dolaru, tedy v přepočtu necelých 27 korun, tak Rakousku náleží 65. příčka. A pak je tu Polsko, které je z našich sousedů dlouhodobě nejlevnější, což průzkum britské společnosti opět jen potvrzuje. Polští mobilní uživatelé totiž loni za 1 GB dat zaplatili v průměru pouhých 0,64 dolaru, tedy v přepočtu necelých 15 korun.

O takových cenách se může zdát i uživatelům ze zemí, které se umístily na samotném chvostu žebříčku. Pěti nejdražšími byly loni Malawi (25,46 dolaru, tedy v přepočtu zhruba 583 Kč), Svatý Tomáš a Princův ostrov (30,97 dolaru, v přepočtu 709 Kč), Svatá Helena (39,87 dolaru, v přepočtu více než 912 korun), Falklandské ostrovy (44,56 dolaru, v přepočtu téměř 1 020 Kč) a tím nejdražším pak s průměrnou cenou 49,65 dolaru (téměř 1 137 Kč) pak Rovníková Guinea.

Vidina toho, že se cena mobilních dat v Česku sníží, je v nedohlednu. Hodně nadějí se vkládalo do aukce frekvencí pro 5G sítě, z ní však žádný velký čtvrtý mobilní hráč nevzešel. A na úrodnou půdu nepadla ani snaha Českého telekomunikačního úřadu o regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty v Česku, Evropská komise totiž koncem února jeho návrh odmítla. Úřad prý svou analýzou neprokázal, že tři síťoví mobilní operátoři jednají ve shodě a omezují tak konkurenci (více viz Levnější data v Česku nebudou. Evropská komise zamítla návrh na regulaci trhu).