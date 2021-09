Česko stále na chvostu. Dražší data má podle průzkumu už jen Řecko

Na to, že má Česko v rámci Evropské unie jedny z vůbec nejdražších mobilních dat, poukázal už v dubnu 2018 průzkum Evropské komise (více viz Je to černé na bílém. Mobilní služby v Česku jsou jedny z nejdražších v EU). Nic na tom nezměnila ani téměř o rok později uskutečněná nová studie, byť v meziročním srovnání došlo napříč EU k poklesu cen mobilních dat (více viz Ceny mobilních dat v EU klesají. Česko je ovšem stále jedno z nejdražších).

A ani po více než dvou letech nepřišlo žádné zlepšení. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu finské společnosti Rewheel z letošního dubna. Společnost se mimo jiné zaměřila i na to, jaký maximální datový objem lze získat za 30 eur, tedy v přepočtu 760 korun. Do srovnání byly zahrnuty tarify (včetně 5G tarifů) splňující podmínky minimálně 1 000 volných minut a minimální přenosové rychlosti 10 Mbit/s. Česko se v porovnání celkem 51 států umístilo na samotném chvostu. Hůře jsou na tom už jen v Řecku.

Odhadnout z grafu alespoň přibližný datový objem, který čeští mobilní uživatelé za uvedenou částku mohli získat, je vzhledem k odstupňování po 100 GB prakticky nemožné. Nicméně například Slovensko mělo za uvedenou částku 500 GB, celkem 23 států pak dokonce neomezená data.

Je však nutné dodat, že od uskutečnění studie uplynuly více než čtyři měsíce, tuzemští operátoři za tu dobu představili nové tarifní nabídky. Zároveň je ovšem nezbytné uvést, že byť v rámci tarifní obměny došlo i na zlevnění datově neomezených tarifů, tak by tyto tarify graf vlastně nijak neovlivnily. Nesplňují totiž společností Rewheel nastavené podmínky.

Tak například cenově nejvýhodnější datově neomezený tarif, tedy Neomezený Basic od Vodafonu (599 Kč), by totiž kvůli výraznému zpomalení ze strany operátora (2 Mbit/s) nesplnil podmínku minimální přenosové rychlosti (10 Mbit/s). A ostatní datově neomezené tarify, které tuto konkrétní podmínku již bez ohledu na operátora splňují, naopak po přepočtu převyšují nastavený cenový strop (30 eur).

A příliš chvalně nedopadlo Česko ani při porovnání minimální částky, kterou mobilní uživatelé zaplatí operátorům za 100 GB dat (zohledněny byly pouze tarify s minimálně 1 000 volnými minutami a minimální přenosovou rychlostí 100 Mbit/s). Je totiž páté nejdražší, dražší jsou Kanada, Jihoafrická republika, USA a jako jediné z unijních států pak Slovensko.

Cena dat klesla o polovinu, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo průmyslu a obchodu však nevidí situaci ohledně mobilních dat v Česku tak pesimisticky. V pátek 10. září totiž vydalo tiskovou zprávu, v níž informuje, že cena mobilních dat v ČR za poslední dva roky klesla o polovinu. Odkazuje přitom právě na průzkum společnosti Rewheel z letošního dubna.

„Z letošního mezinárodního srovnání Rewheel vyplývá, že v České republice stojí 1 GB dat méně než například na Slovensku, v Řecku, Portugalsku nebo v Německu,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Vychází přitom z grafu, který zobrazuje mediánovou hodnotu za 1 GB v případě tarifů splňujících podmínku minimálně 1 000 volných minut. Tedy cenu vypočtenou vydělením výše měsíčního paušálu datovým objemem, a to ze všech 4G/5G tarifů splňujících výše uvedenou podmínku, kterou za 1 GB dat zaplatí průměrný zákazník. Tato hodnota nicméně zdaleka neodráží situaci v dané zemi, tedy ceny datových tarifů.



Nutno navíc podotknout, že výrazně pozitivní vliv na medián mají zcela neomezené tarify, kdy při fixních měsíčních nákladech lze prodatovat vysoký datový objem. Čím vyšší datová spotřeba je, tím více se snižuje průměrná cena za jeden gigabajt.

V úsilí za levnější data nepolevíme, řekl v minulosti premiér

Ve srovnání maximálního datového objemu, který zákazník získá za třicetieurový měsíční poplatek, se Česko letos zařadilo až na 50. příčku. Dva roky zpět, kdy společnost Rewheel do srovnání zahrnula čtyřicet států, to byla přitom 37. pozice. Česko tak v roce 2019 bylo „až“ čtvrté nejhorší. Ve více než třiceti porovnávaných zemích tehdy zákazníci za třicet eur dostali více než 10 GB mobilních dat, v polovině zemí mohli využít více než padesát gigabajtů dat měsíčně. V Česku to byly jen čtyři gigabajty.

„Opět zdůrazňuji, že dokud nebudeme na úrovni jiných států, například Dánska, Anglie či Finska, kde neomezené volání a SMS včetně čtyřiceti gigabajtů dat stojí (v přepočtu) do šesti set korun, tak ve svém úsilí za levnější data nepolevíme,“ uvedl v říjnu 2019 v souvislosti s tehdejším průzkumem finské společnosti premiér Andrej Babiš s tím, že vláda má „další možnosti, jak přitlačit na operátory“ (více viz Česko už nemá nejdražší mobilní data. Babiš chce další zlevňování).

Že snížení cen za mobilní data je jednou z priorit hnutí ANO, zmínil Babiš už v lednu 2019 v reakci na vyjádření Ivana Pilného, tehdejšího náměstka bývalé ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Pilný tehdy uvedl, že snížení cen mobilních dat pro něj není priorita. Babiš jeho výrok označil za soukromý názor (více viz Babiš ukázal řediteli Vodafonu grafy. Data jsou v Česku drahá).

Zatímco v minulosti byla otázka předražených mobilních dat politickým tématem, aktuálně o nich prakticky nepadne jediná zmínka. Respektive zmínka o tom, že by vláda hodlala pokračovat ve svém někdejším odhodlání vybojovat i pro běžné občany ceny obdobné těm úřednickým.

Operátoři se nicméně již dříve v souvislosti s průzkumy Evropské komise bránili, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků. Odůvodnili to tím, že velká část uživatelů využívá individuální tarify, jejichž ceny jsou výrazně nižší než ty ceníkové (více viz Analýza Evropské komise je výkřik do tmy, stěžují si operátoři).