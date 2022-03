Více SIM i provolaných minut. Patrně díky covidovým opatřením, míní úřad

Počet aktivních mobilních SIM v Česku se do roku 2020 za posledních pět let zvýšil o téměř 600 tisíc na 14,6 milionu. Výrazně totiž narostl jejich počet mezi právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, a to konkrétně o téměř jeden milion (z 4,795 milionu na 5,764 milionu). Naopak mezi nepodnikajícími fyzickými osobami počet aktivních SIM ubyl o zhruba 380 tisíc (z 9,222 milionu na 8,836 milionu).

Z aktuální publikace ČSÚ Informační společnost v číslech je patrný i zvýšený zájem o tarifní služby, respektive post-paid SIM. Od roku 2015 jejich počet během pěti následujících let stoupl o zhruba 1,5 milionu (z 9,12 milionu na 10,65 milion), naopak počet aktivních předplacených SIM o necelý milion klesl (z 4,89 milionu na zhruba 3,95 milionu).

Zjevně vyšší zájem o mobilní služby se podepsal na počtu lidí užívajících pevnou linky, ve stejném období totiž počet tuzemských pevných linek klesl o více než půl milionu (z 1 896 000 na 1,33 milionu). Úbytek účastníků je patrný zejména u nepodnikajících fyzických osob, kdy jejich počet klesl z 831 tisíc na 459 tisíc. Mezi právnickými a podnikajícími fyzickými osobami se pak pevné linky mezi lety 2015 a 2020 „zřeklo“ 190 tisíc uživatelů.

ČSÚ mimo to informuje i o skokovém nárůstu provolaných minut z mobilních telefonů, který přišel po dlouhých letech stagnace. V roce 2020 totiž Češi z mobilů provolali celkem 27,1 miliard minut, tedy o 3,6 miliardy více než v roce 2019 (23,5 miliardy minut). Tento jev lze podle úřadu patrně přičíst opatřením spojeným s koronavirovou pandemií, tedy zejména s prací z domova a potřebou být ve spojení s kolegy.

„I přes výrazný meziroční nárůst provolaných minut z mobilní sítě v přepočtu na jednoho obyvatele nedosahujeme ani průměru EU, který v roce 2020 činil 2 700 minut. V Česku byla hodnota tohoto ukazatele 2 400 minut,“ podotkl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

ČSÚ se v publikaci věnuje například i uživatelům mobilních dat. Ze statistických údajů vyplývá, že od roku 2018 během následujících dvou let jejich počet vzrostl z 8,333 na 9,718 milionu, tedy o téměř 1,4 milionu. Průměrná měsíční spotřeba mobilních dat na jednu SIM od začátku sledovaného období (2015) do roku 2020 vzrostla téměř 5,5násobně, a to z 573 na 3 147 MB. Je to přitom výrazně méně, než kolik činí průměrná spotřeba mobilních dat v EU na jednoho obyvatele (8,6 GB).

Úřad dále uvedl, že po výrazném nárůstu počtu lidí nakupujících na internetu mezi lety 2019 a 2020 se tempo růstu zpomalilo. I tak v roce 2021 nakupovalo online více lidí než v roce předchozím, porovnal ČSÚ. Šlo podle něj o pět milionů lidí starších 16 let, tedy 57 procent lidí v této věkové skupině.

„Mezi nejčastěji nakupované komodity patří dlouhodobě oblečení a obuv, které si přes internet pořizuje téměř 40 procent lidí starších 16 let. V roce 2021 si jídlo z restaurace objednala přes internet pětina osob, v roce 2020 se přitom jednalo o 13 procent,“ uvedl úřad.

Vzrostla podle něj také obliba elektronické komunikace s veřejnou správou. V roce 2021 využila internet pro komunikaci s úřady necelá polovina Čechů, 42 procent lidí vyhledávalo informace na jejich webových stránkách a 23 procent vyplňovalo a odesílalo přes web elektronické formuláře, dodal ČSÚ. Odesílání formulářů přes webové stránky přitom podle něj meziročně vzrostlo o polovinu.