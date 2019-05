Luxusní značka vymyslela, k čemu je displej od výrobce ošklivého mobilu

Čínský výrobce Royole se proslavil zejména úplně prvním telefonem s ohebným displejem, který se dostal do prodeje. Nevzhledný FlexPai se však stal zejména terčem posměchu, protože jeho konstrukční řešení připomíná spíše vývojový prototyp, nicméně prvenství mu nikdo vzít nemůže (více v článku Vyzkoušeli jsme první ohebný smartphone na světě. Technika je působivá).

Teď firma ve spolupráci s luxusní módní značkou Louis Vuitton představila vcelku zvláštní příklad toho, jak jinak se dají ohebné displeje ještě využít.



Součástí vnějšího designu nové řady kabelek této francouzské módní značky jsou totiž AMOLED displeje s rozlišením 1 440 x 1 920 pixelů. Podle návrhářů poslouží jako estetické doplňky, budou totiž zobrazovat různé barevné motivy. Na displejích bude nicméně možné třeba i prohlížet weby.

Kabelky nové řady, které oděvní společnost představila v rámci květnové módní přehlídky Cruise 2020 konané na newyorském letišti Johna F. Kennedyho, tak budou v podstatě velmi neforemným tabletem včetně veškerého vnitřního hardwaru a softwaru pro používání aplikace právě jako prohlížeč internetu. Zda jim celé takové zařízení dodá právě Royole, kdy by šlo tedy o upravený FlexPai, zatím jasné není.

Není to samozřejmě poprvé, co se na módním doplňku objevil zobrazovací panel. V minulosti jsme mohli narazit třeba na batohy s LED diodami, které šly nastavit z mobilu tak, aby zobrazovaly různé obrazce. Použití ohebného displeje je však v současnosti přesně to, co se dá čekat spíš od luxusních značek, jako je právě Louis Vuitton.