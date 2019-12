Evropskými městy znělo „chytré“ pianino. Místo kláves mělo smartphony

17:09 , aktualizováno 17:09

Náhodně umístěné pianino na veřejnosti v místech, kde by ho nikdo nečekal, a které je volně dostupné kolemjdoucím, je fenoménem. A to bez ohledu na to, zda si lidé jen „poťukají“ klávesy či zahrají bravurně zvládnutou klasiku. Nástrojem se inspirovalo i čínské OnePlus, ovšem pianino v jeho vánoční kampani je unikátním kouskem.