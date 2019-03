Displej skládacího samsungu hyzdí nevzhledná rýha, ukazuje uniklé video

Skládací smartphone sliboval Samsung řadu měsíců, mnohokrát jeho představení odsunul. Loni v listopadu ukázal funkční prototyp, finálního produktu jsme se dočkali ovšem až letos 20. února. Nicméně vyzkoušet si jej možné nebylo. A to ani o pár dní později na veletrhu Mobile World Congress, kde jej společnost schovala do speciálně nasvícené skleněné vitríny střežené ochrankou. A tak i v Barceloně musela odborná veřejnost nakonec zapomenout na možnost se s touto revoluční novinkou blíže seznámit.

Na internet nyní uniklo video, které detailně zachycuje plně funkční Galaxy Fold. Youtubový kanál phoneoftime totiž zveřejnil záběry přístroje blokovaného pro amerického operátora AT&T.

Předvádí jej jak v zavřeném, tak především v rozevřeném stavu. Ovšem právě v „tabletovém“ režimu je na rozměrném vnitřním displeji patrný výrazný neduh, který je vzhledem k vysoké ceně nepřípustný. Prostředkem flexibilního displeje, tedy v místě jeho ohybu, se totiž táhne znatelná rýha. Samsung přitom za tuto revoluční novinku bude chtít minimálně 1 980 dolarů, tedy téměř 45 tisíc korun.

Video bylo pořízeno pravděpodobně ve Vietnamu. Není to nahodilé, právě tam podle portálu SamMobile, který na video jako první upozornil, soustředí Samsung řadu svých výzkumných a vývojových aktivit.

Ze záběrů je patrné i to, jak snadná je se skládacím samsungem manipulace. Autor videa totiž telefon ležící na stole zvládne bez větších problémů zavřít jako knihu jen jednou rukou. Jasnou představu si lze udělat i o jednoduchosti ovládání, obsah z vnitřního displeje po složení telefonu se zobrazí na vnějším displeji. Stejně to bude fungovat i opačně. Uživatel tedy bude moci po složení či rozložení telefonu pokračovat přesně tam, kde předtím skončil na druhém displeji.

Portál Android Authority v souvislosti s nepatřičnou rýhou na vnitřním displeji podotýká, že na videu nemusí být zachycen finální produkt, který má být na vybrané trhy uveden již 26. dubna. Naznačuje i možnost, že jde o nekvalitní kopii. Jako první se o kvalitách a dílenském zpracování skládacího samsungu budou moci přesvědčit pravděpodobně zájemci z domácí Jižní Koreje a USA. Samsungu Galaxy Fold bychom se měli dočkat i na českém trhu, nebude to ovšem dříve než ve druhém letošním pololetí.

Revoluční novinka Samsungu je opatřena dvěma displeji, vnějším s úhlopříčkou 4,6 palce a již výše zmíněným vnitřním s velkou 7,3" úhlopříčkou. Vnitřní ovšem v horním pravém rohu hyzdí výřez, do něhož výrobce umístil sestavu fotosnímačů. Těch má skládací samsung celkem šest: tři na zádech, jeden čelní nad vnějším displejem a dva ve zmíněném výřezu vnitřního displeje.

Srdcem telefonu je osmijádrový procesor Snapdragon 855 v kombinaci s 12GB operační pamětí. Vnitřní úložiště má kapacitu 512 GB. Operačním systémem je Android 9. Zajímavostí jsou pak dvě dílčí baterie s celkovou kapacitou 4 380 mAh a podporou bezdrátového nabíjení.

Samsung není jediným mobilním výrobcem, který na trh uvede skládací smartphone. Obdobný telefon chystají například Xiaomi či LG a ve hře je i Motorola. Hlavním konkurentem bude ovšem Huawei, který svůj skládací

Mate X představil jen o pár dní později v rámci barcelonského veletrhu MWC. Nicméně ani Huawei neumožnil odborné veřejnosti se s novinkou, která bude mimochodem ještě o zhruba deset tisíc dražší než skládací samsung, blíže seznámit. Lidé z vedení Huaweie ji nicméně předváděli před výstavní halou čínským novinářům (více viz VIDEO: Jak se ohýbá telefon? Nový Mate X zblízka a naživo).

Nelze zapomenout ani na do té doby neznámou čínskou značku Royole, která jako vůbec první představila skládací smartphone (více viz Vypálila naprosto neznámá značka rybník gigantům? Má skládací smartphone). Spíše než o masový produkt jde ovšem spíše o demonstraci zvládnutí technologických postupů, firma se totiž specializuje na výrobu flexibilních displejů. Nevzhledný FlexPay jen dokazuje, že výrobce je spíš dodavatel technologie než producent spotřebitelských zařízení (více viz Příští velká věc: ohavný vzorek ukázal ohýbací budoucnost mobilů).