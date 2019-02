Samsung začíná mobilní závody. Skládací smartphone otevírá novou éru

Samsung na tiskové konferenci v San Francisku představil svůj první skládací smartphone Galaxy Fold. Je to první skládací mobil s ohebným displejem od velké značky. Absolutní primát v tomto ohledu totiž drží čínská firma Royole, která je však spíš výrobcem ohebných displejů a svůj model Flexpai představila spíš jako ukázku svých schopností. Royole nebude svůj model prodávat ve větších číslech, spíš jde o kusovou výrobu. Navíc řešení není zdaleka tak kompaktní jako to u Samsungu.

Je to tedy korejský výrobce, který fakticky vyhrál závod o první „foldable“ mezi velkými značkami. Už teď je jisté, že si budeme jeho model pamatovat jako ten, který další změnu v provedení smartphonů nastartoval. Aby bylo jisté, že neupadne v zapomnění, nadělil Samsung svému typu Fold opravdu štědrou výbavu. Ta v podstatě odpovídá s ním zároveň představeným modelům řady Galaxy S10.

Používá špičkový procesor Snapdragon 855 (modely S10 mají, nejspíš opět podle trhu, i vlastní Exynos 9820), je tu 12 GB RAM a také trojitý hlavní fotoaparát, opět stejně špičkových vlastností jako u S10 a S10+ (12 megapixelů hlavní s proměnlivou clonou, 12 megapixelů dvojnásobný zoom a 16 megapixelů širokoúhlý). K tomu tu jsou dva snímače v tabletovém režimu a jeden snímač nad displejem v zavřeném stavu.

Právě to, jak se Galaxy Fold skládá, je asi to nejvíc revoluční. Royole Flexpai se ohýbá tak, že displej zůstane vně telefonu, což nemusí být úplně praktické. Navíc kloub je tu výrazný, poloviny telefonu k sobě nepřilnou a celé je to trochu nemotorné. To Samsung si dal záležet a vytvořil displej, který lze téměř přeložit jako list papíru. Velký 7,3palcový displej (2 152 x 1 536 pixelů) se tak po složení schová v útrobách přístroje a vně zbude jen menší 4,6palcový SuperAMOLED panel s HD+ rozlišením. Kdo si pamatuje kdysi tak populární véčka s vnějším displejem, moc dobře ví, jak to funguje. Jen se Galaxy Fold nepřekládá „na délku“, ale „na šířku“.

Fold vypadá, že si Samsung dal opravdu na konstrukci záležet. To je důležité i proto, že následně může firma celý koncept v dalších generacích už jen drobně vylepšovat a přicházet i s dalšími variantami.

Řešení, které totiž představuje Galaxy Fold, nemusí být ideální pro všechny. I když telefon vypadá jako dobře vyladěný, uživatelů, kteří chtějí velký tabletový displej s poměrem stran 16:10 (takže filmy budou stejně s okraji) a k tomu malý 4,6palcový vnější displej, totiž asi moc nebude. Galaxy Fold ale spíš slouží jako technologický demonstrátor a má za úkol ukázat, že i tato zatím exotická a velmi drahá technologie funguje a funguje dobře. To se mu daří, alespoň na první pohled.

Je tak skoro až s podivem, že Samsung neudělal z Galaxy Fold ještě o krok větší výkladní skříň. V řadě S10 totiž klidně mohl vynechat model S10 5G a podporu 5G sítí a TOF kameru mohl klidně dostat Galaxy Fold. Jeho akumulátor je skoro stejně velký ( 4 380 mAh), jako ten u S10 5G (4 500 mAh). Jenže v rámci spěchu za prvenstvím v kategorii skládacích smartphonů s ohebným displejem to asi nešlo skloubit dohromady, vývoj probíhal paralelně a oba projekty se asi neměly šanci potkat.

V uvedení Galaxy Fold byl totiž Samsung pod tlakem. Zatímco v roce 2007 iPhone zastihl vlastně téměř všechny výrobce smartphonů nepřipravené (a Google kvůli tomu předělával i svůj tehdy chystaný Android), teď je situace jiná. Konkurence totiž telefony podobné konstrukce chystá také a zdá se, že letošní rok by mohl být rokem ohebných smartphonů. V Barceloně se s takovým přístrojem pravděpodobně pochlubí Huawei, u kterého teď asi mají hodně starostí: se Samsungem o prvenství závodili. A zdálo se, že pokud Samsung prvenství uzme, bude to s produktem, který nebude tak úplně připraven do prodeje. Jenže Galaxy Fold zamíří do obchodů 26. dubna a to víceméně globálně. Byť asi bude dostupnost omezená, vzhledem k extrémní ceně (1 980 dolarů), nebude asi menší množství vyrobených kusů problém.

To u Huawei zatím vůbec není jisté, jestli přístroj, který a pokud vůbec představí v Barceloně, bude schopen do prodeje vtrhnout v podobně přijatelném termínu. Ale kdo ví, možná se jen Huawei podařilo okolo projektu vše utajit tak pečlivě, jako se to povedlo Samsungu u Galaxy Fold. Jeho tajemství zůstalo zahaleno do poslední chvíle, což je v ostrém kontrastu s celou modelovou řadou S10, o které jsme už dlouho před premiérou věděli snad vše.

Další výrobci by pak měli s ohebnými smartphony letos následovat. Svůj typ chystá LG, pozadu nechce zůstat Xiaomi (že by také na MWC?). A šušká se i o Motorole, která by prý ráda vrátila do hry právě véčka a slavnou značku Razr (pokud to není zbožné přání).

Všechny tyto přístroje budou extrémně drahé. Ovšem zásadní změna tentokrát, zdá se, startuje rychleji a mnohem pestřeji, než tomu bylo u dotykových smartphonů s kapacitním displejem. Navíc se zdá, že se konečně dočkáme různorodosti řešení a konstrukcí, což je něco, co světu chytrých telefonů dlouho chybělo. A i to je jeden z důvodů, proč se může tato technika uchytit, především až se jí podaří zlevnit tak, aby byla dostupná pro širší publikum.

Smartphony s ohebným displejem pak nejspíš ty klasické hned tak zcela nenahradí, ale budou vítaným a někdy i užitečným zpestřením světa chytrých zařízení. A mohly by odstartovat i další vlnu inovací, které přece jen v poslední době publikum zas tak moc neuchvacovaly.