Vývoj masek proti koronaviru pádí kupředu. Tato umí i překládat

Stejně jako řada jiných společností řešila i japonská Donut Robotics dopady koronavirové krize. Aby přežila, musela firma výrazně přehodnotit své cíle. „Dlouhé roky jsme tvrdě pracovali na vývoji robota,“ uvedl pro agenturu Reuters generální ředitel společnosti Taisuke Ono.

Jenže přišla koronavirová pandemie a zakázka na dodávku robotických průvodců a překladatelů pro mezinárodní tokijské letiště Haneda je kvůli výraznému omezení letecké přepravy nejistá.

Firma tak musela rychle reagovat, měla naštěstí na čem stavět. Inženýři Donut Robotics při hledání produktu, který by pomohl společnosti pandemii přežít, přišli s myšlenkou chytré ochranné masky. „Technologii jsme použili k vytvoření produktu, který reaguje na to, jak koronavirus přetvořil společnost,“ dodal Ono.

Jde o na první pohled obyčejnou plastovou masku, která si uživatel nasadí přes standardní obličejovou masku. Nicméně C-Face po připojení k mobilní aplikaci prostřednictvím Bluetooth dokáže přepisovat řeč do textové podoby, volat či zesilovat hlas jejího nositele. Především zvládne překládat japonštinu do osmi světových jazyků.

Prototyp chytré masky měla společnost hotový za jediný měsíc. Stačilo jí přizpůsobit software již vyvinutý pro připravovaného „letištního“ robota a připravit návrh samotné masky. Vše urychlil fakt, že jeden z inženýrů společnosti Shunsuke Fujibayashi se před čtyřmi roky v rámci studentského projektu zaměřil na interpretaci řeči mapováním obličejových svalů.

Vývoj se Donut Robotics rozhodla financovat prodejem akcií prostřednictvím crowfundingu. Za cíl si dala sumu sedm milionů jenů, tedy v přepočtu necelých 1,5 milionu korun. Této částky dosáhla už za necelé tři minuty od zahájení sbírky.

„Zastavili jsme to po 37 minutách, když jsme dosáhli 28 milionů jenů,“ informoval Ono. Společnost za necelých 40 minut získala čtyřnásobek svého cíle, v přepočtu šlo o 5,8 milionu korun.

Prvních 5 000 chytrých masek C-Face chce Donut Robotics dodat v Japonsku už v září. Následně plánuje expandovat na čínský, americký i evropský trh. Podle společnosti je paradoxně díky pandemii zájem o její masky vysoký.

Ono pro list The New York Times podotkl, že kdyby kdokoli takový produkt vyvinul před koronavirovou pandemií, tak by patrně nesehnal investora a odbyt by byl nulový. „Nyní se světový trh několikrát rozrostl,“ naznačil důvod, proč se jím řízená společnost vydala právě tímto směrem.

Cena chytré masky od Donut Robotics by se měla pohybovat okolo 40 dolarů za kus, tedy zhruba 880 korun. Společnosti se přitom netají, že jejím cílem je generování příjmů z předplatitelských služeb nabízených prostřednictvím mobilní aplikace, která bude pro fungování chytré masky nezbytná.

Není to jediný takový pokus o ochrannou masku, která nositeli nabídne i nějaký „bonus“. Například jihokorejské LG podle The New York Times vytvořilo masku opatřenou ventilátorem, který nositeli usnadňuje dýchání. Vizionáři snili o maskách vybavených čističkou vzduchu, bluetooth reproduktory či technologií, která by zahříváním masky ničila bakterie.

Generální ředitel Donut Robotics mimo jiné podotkl, že je víceméně pravděpodobné, že uživatelé budou od ochranných masek v případě, bude-li jejich nošení v případě cest do zahraničí povinné po dobu několika let, vyžadovat něco více než jen ochranu před viry a bakteriemi. Je přesvědčen, že lidé budou kvůli obavě z možné nákazy používat masky i po odeznění koronavirové pandemie.