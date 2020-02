Natisknou na respirátor váš obličej, abyste mohli odemknout telefon

Speciální respirátor chce prodávat designérka Danielle Baskinová. Svůj produkt pojmenovala „Face ID Mask“, jde o ochrannou pomůcku vytvořenou pro použití s technologiemi rozpoznání obličeje majitele. Konkrétně jde o respirátor typu N95. Na něj se pomocí speciální tiskárny natiskne část obličeje, která je běžně schovaná pod maskou. Fotografii poskytnete výrobcům vy a oni si ji už sami upraví tak, aby na respirátoru byla přesně tam, kde má být.

Výsledkem by měl být ideální stav, kdy vás telefon pozná i s nasazenou rouškou. To je ovšem v případech pokročilejších skenů obličeje trochu nesmysl, neboť pracují s vaším obličejem jako s 3D objektem, tudíž nejde o obraz, ale o reliéf vaší tváře. To znamená, že takto „zamaskované“ vás zcela jistě nerozpoznají nejnovější smartphony od Huaweie, Googlu či Applu.

Řešením je v takovém případě přidat sken obličeje s nasazenou maskou jako druhý obličej autorizovaný pro odemknutí telefonu. V takovém případě by odemykání mohlo fungovat, ale spolehlivost této metody je celkem nejistá. I na oficiálních stránkách se doporučuje mít co nejvíce přirozeného světla.

Pokud si v této chvíli někdo z vás říká, zda to celé není jenom vtip, tak ani Danielle Baskinová si tím není zcela jistá. Na stránkách nicméně uvádí, že viry žádný vtip nejsou a všichni by si měli mýt ruce a nechat se očkovat. Zároveň dodává, že respirátory budou brzy k dispozici za cenu 40 dolarů, tedy asi 925 korun. Výrobu v zdržuje zejména jejich globální nedostatek kvůli epidemii koronaviru. I vážní zájemci by tak měli brát tuto nabídku s rezervou. Je tu riziko, že je nakonec designérka může jen napálit.