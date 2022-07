Chytré hodinky a fitness náramky budou ještě chytřejší. Stačí malý čip

Německý gigant Bosch je znám především jako dodavatel mnoha řešení pro automobilový průmysl, ale také třeba jako výrobce nářadí a dalších spotřebičů. Méně znám je ale fakt, že Bosch mimo jiné vyrábí i vlastní čipy a patří k předním dodavatelům určitého typu senzorů do chytrých telefonů: až polovina pohybových senzorů v chytrých telefonech pochází právě od německé firmy.

Společnost má v této poměrně specifické oblasti velmi bohaté zkušenosti, které teď chce zužitkovat novým čipem s označením BHI260AP. Ten firma oficiálně představila na akci Bosch Tech Days 2022, která se konala v její čerstvě otevřené (v loňském roce) továrně na čipy v německých Drážďanech. Čip má řešit to, že současná nositelná elektronika v podobě chytrých hodinek a fitness trackerů je většinou schopna detekovat a nějakým způsobem sledovat jen omezené množství aktivit a různých cviků.

Díky zapojení strojového učení a umělé inteligence by se záběr těchto zařízení po osazení novým čipem výrazně rozšířit. Zlepšit se má i celková přesnost a spolehlivost detekce a sledování fyzické aktivity uživatele. Jak společnost píše ve své tiskové zprávě, snímač automaticky detekuje a počítá různé typy pohybů, na pozadí se plynule přizpůsobuje stylu uživatele a během několika sekund se dokáže samostatně naučit jakoukoli novou opakující se fitness aktivitu. Senzor také slibuje pokročilé funkce jako je analýza plavání a sledování polohy a orientace.

V praxi to funguje tak, že inženýři Bosche senzor „naučili“ rozpoznávat širokou základní paletu pohybů a těm přiřadily určité cviky a aktivity. Právě přesnost rozpoznávání pohybu je přitom v tomto případě klíčová a umožňuje od sebe jednotlivé aktivity odlišit. Aktivitu, kterou senzor nezná, se může snadno naučit: zástupci společnosti nám to předvedli v jejich testovací aplikaci, ve které stačilo pouze zaznamenat „neznámý“ pohyb – stačilo jen několik cviků a aplikace zahlásila, že se přístroj již daný cvik naučil. Pak už při opakování dané činnosti senzor cvik počítal. Pro jednoduchost šlo v tomto případě o obyčejné posilování s činkou, ale princip je u všech cvičení stejný.

Testovací aplikace Bosche jde dokonce i tak daleko, že se neučí jen ona sama, ale může něco naučit i svého uživatele. Ten si totiž může v bohaté databázi cviků vybrat ten, který se chce naučit – aplikace mu pustí video krátkého předvedení cviku a pak pomocí senzoru sleduje, jak uživatel cvik provádí. V případě, že cvik uživatel neprovádí správně, může ho pak aplikace na odchylku upozornit.

Samotnou aplikaci ale Bosch nenabízí, je to jen zkušební prostředí pro další vývoj senzorů. Výrobci různých chytrých hodinek a fitness náramků i další nositelné elektroniky ale mohou v případě zájmu toto řešení implementovat do svých aplikací. Záleží jen na nich. Chytřejší a spolehlivější detekce bohatšího portfolia aktivit by ale měla být u příští generace takových zařízení v podstatě standardem. Pravdou ovšem je, že uživatel se jen málokdy dozví, zda je dané zařízení vybaveno zrovna tímto konkrétním čipem. Na druhou stranu ani konkurence rozhodně nepřešlapuje na místě a obdobných řešení se tak dočkáme i od dalších dodavatelů.