Příští chytré hodinky od Applu nabídnou novou klíčovou funkci

O přítomnosti nového senzoru se zmiňuje portál Bloomberg. Znamenalo by to tedy, že hodinky vás budou schopné upozornit na zvyšující teplotu či kontrolovat vaši teplotu během probíhající horečky. Původně se přitom o senzoru tělesné teploty mluvilo jen ve spojitosti se sledováním plodnosti u žen.

Hodinky jako takové přitom doposud nedokázaly nabídnout spolehlivý způsob, jak měřit teplotu jen pomocí kontaktu s kůží na zápěstí. Apple ovšem podle analytiků už našel způsob, jak si pomoci speciálním algoritmem, který by dovedl z dostupných dat senzoru správnou teplotu odvodit. I tak vám ale hodinky údajně nebudou schopny ukázat přesnou teplotu, spíše poukázat na to, zda je neobvykle vysoká a sledovat případné výkyvy.

Nového senzoru by se měly dočkat jak chystané Apple Watch Series 8, tak i spekulovaná zcela nová odolná varianta. Naopak je celkem pravděpodobné, že pokud Apple vydá nějakou novou variantu dostupného modelu SE, tento nový senzor nejspíše do výbavy nedostane.

Bloomberg tvrdí, že právě měření teploty bude hlavní a klíčovou novinkou u modelu Series 8, která by tak měla přilákat nejvíce pozornosti. Mluví se také o jasnějším displeji, speciálním režimu nízké spotřeby energie a také nové režimy cvičení. Možná dojde i na zcela nový design pouzdra (viz galerie), ovšem je otázkou, zda to spíše není jen zbožné přání grafiků, které rendery vytváří.