Začíná podzimní novinková smršť. Tyto mobily budou v Berlíně

Září jako takové je obvykle smartphonovým svátkem. Na samostatných akcích Apple představí nové iPhony, Huawei také chystá nástupce špičkové řady Mate, ovšem celá hromada dalších nových modelů se nejprve objeví na veletrhu IFA v Berlíně, který pro novináře startuje už 4. září. Na něj samozřejmě míříme i my, abychom si novinky prohlédli mezi prvními.

Jako první ukáže novinky firma Asus, a to právě ve středu 4. září. Nejnabitější však bude zcela určitě následující den, kdy mají konference postupně během dne Samsung, Sony, Alcatel, Nokia a Lenovo. V pátek pak ještě chystají novinky představit Huawei a LG. Přibližme si teď popořadě, co se doposud o chystaných novinkách jednotlivých výrobců ví.

U Asusu to bude z hlediska smartphonů asi spíše skromné. Čekáme, že hlavními lákadly tohoto výrobce budou již představené modely Zenfone 6 a ROG Phone 2. Je ovšem možné, že výrobce ukáže ještě nějaké novinky, sázíme ovšem v takovém případě spíše na něco z levnějšího segmentu.

Samsung chystá na veletrhu už tradičně velkou konferenci, jejíž podstata bude jako každý rok spíše v ekosystému zařízení jako takových, než o samotných novinkách. Samsung nám pravděpodobně připomene, že nedávno představil modely A30s a A50s a doufáme, že si budeme moci snad konečně osahat ohebný Galaxy Fold. Nic víc ovšem od Samsungu vzhledem ke stále čerstvé novince v podobě Note 10 nečekáme.

Sony naopak jako obvykle bere tento veletrh velice vážně a zpravidla zde představuje své nejvýkonnější modely. Letos se tak můžeme těšit na prémiovou Xperii 2, která bude oplývat nejvýkonnějším procesorem od Snapdragonu, trojitým fotoaparátem a tradičně protáhlým tělem (více v článku Sony Xperia 2 bude zmenšená jednička s parádní výbavou). Vedle toho se pravděpodobně dočkáme i modelů střední třídy (Xperia 20?) a možná i nových experimentů s nositelnou elektronikou.

Huawei Mate 30 Lite Sony Xperia 2

Vlastník Alcatelu v podobě čínské firmy TCL doveze do Berlína také celou řadu novinek, v čele s modelem TCL T1, který bude patřit do vyšší střední třídy, s displejem s tenkými rámečky a průstřelem, trojitým fotoaparátem (hlavní snímač s rozlišením 48 MPix) na zádech a také bohatší paměťovou variantou 6/128 GB. Samotná značka Alcatel pak pravděpodobně ukáže několik levnějších modelů.

Nokia také chystá na veletrhu uvést více smartphonů, podle dostupných informací jimi budou modely střední a vyšší střední třídy 5.2, 6.2 a 7.2. O modelu 7.2 už díky uniklým informacím víme trochu více: půjde o model se třemi zadními fotoaparáty v kruhovém modulu na zádech a její hlavní fotoaparát bude mít pravděpodobně rozlišení 48 MPix.

Na závěr náročného veletrhového čtvrtku pak ještě uvidíme novinky Lenova, potažmo Motoroly, která výrobci také patří. Té bude náležet také pravděpodobně největší smartphonové lákadlo v podobě modelu Motorola One Zoom se čtyřmi zadními fotoaparáty. Bude to spíše prémiovější zařízení. Moc nedoufáme, že by se zde objevila i legendární skládací „žiletka“ Razr, i když jistá naděje tu je.

Honor 9X Chystaná Nokia 7.2

Huawei pak v pátek dopoledne odhalí pravděpodobně nový mobilní procesor Kirin 990 a pravděpodobně i odlehčený smartphone Huawei Mate 30 Lite. Na skutečně špičkový Mate 30 si však budeme muset počkat až na samostatnou akci v Mnichově 19. září. Honor, který patří pod Huawei, by pak zde mohl ukázat model 9X, který již představil v Číně (více v článku Vysouvací fotoaparát je novým trendem. Se zástupcem přispěchal i Honor).

Nakonec pak výrobce LG ukáže svůj nejmodernější model, V60 ThinQ. To bude mít pravděpodobně zajímavé příslušenství ve formě přídavného displeje, stejnou možnost jsme mohli vidět už u letošního modelu G8. Chybět nebudou pravděpodobně ani již představené novinky střední třídy K40S a K50S.