Na dovolené už můžete nechat iPhone v hotelu, postačí hodinky od Applu

Apple nabízí tradičně hodinky Watch ve dvou variantách, s Bluetooth a wi-fi konektivitou a pak s mobilním modemem. Ty jsou označené jako Cellular nebo se můžete setkat s označením LTE. Jsou vždy dražší než základní varianta. Ta totiž potřebuje propojení s mobilem. Samozřejmě můžete používat základní hodinky i bez mobilu, ale pak si z nich nezavoláte ani vám nepřijdou notifikace.

Verze Cellular dokáže fungovat samostatně, telefon můžete nechat doma. Vyžaduje to však podporu operátora, který vám musí vydat duplicitní eSIM. To byl dlouho v Česku problém, proto zde Apple ani hodinky s modemem neprodával. Nyní už dostanete duplicitní eSIM u všech tří síťových operátorů, v roce 2021 službu nabídl T-Mobile, loni O2 a jako poslední se přidal v letos v listopadu Vodafone.

Jenže funkčnost byla u všech tří zajištěná jen v domácí síti, v roamingu to nefungovalo, na což jsme upozorňovali v tomto článku. Operátoři uváděli, že na zprovoznění pracují, ale vyžaduje to další certifikační testy. Podle vyjádření O2 a T-Mobile se tak dalo využívání hodinek s vlastní eSIM v roamingu očekávat až příští rok. Nakonec však T-Mobile funkci spouští již nyní.

V praxi to znamená, že když budete na dovolené u moře, tak můžete telefon nechat na hotelu a vyrazit ven jen s hodinkami. To je běžně vhodné třeba při sportování, ale v zahraničí to může být i bezpečnostní pojistka, aby vám telefon neukradli.

T-Mobile uvádí, že služba bude aktivní automaticky pro zákazníky, kteří využívají službu Apple Watch Connection, tedy kdo má hodinky s duplicitní eSIM. Podporované jsou vedle letošních modelů Watch 9 a Ultra 2 i starší modely Watch Ultra, Watch 8, 7, 6, 5 a Watch SE ve verzi Cellular. Služba je aktivní od 11. prosince, ale je nutné aktualizovat iPhone a hodinky na nejnovější verzi operačního systému. To je konkrétně u telefonu iOS 17.2 a hodinek watchOS 10.2.

Samotná duplicitní eSIM vyjde u T-Mobilu na 99 korun měsíčně. Samozřejmě pak musí mít zákazník aktivní roaming. V rámci Evropské unie ho má obvykle automaticky a za domácí ceny. Mimo Evropskou unii je pak potřeba počítat s poměrně vysokými poplatky.

Konkurenční operátoři na zprovoznění služby pracují, dostupná by měla být příští rok. Zřejmě s předstihem před letní sezónou, kdy bude její využití nejvyšší. U hodinek Samsung, kde je také duplicitní eSIM dostupná, zatím není roaming u tuzemských operátorů podporovaný.