Letos si s Apple Watch u moře nezavoláte Příští rok už možná ano

Týká se to hodinek od Applu a Samsungu, jejichž některé modely existují ve dvou provedeních. Základním s bluetooth či wi-fi konektivitou a s vlastním mobilním modemem. Druhá varianta je dražší, ale nabízí praktickou funkci. Pokud si třeba majitel chce jít zaběhat, tak může nechat telefon doma a hodinky mu jeho základní funkce nahradí. Dá se přes ně volat i v rámci možností textově komunikovat.

Se základní variantou hodinek toto možné není. Je sice možné je použít samostatně, ale nikdo se na ně nedovolá a synchronizace se smartphonem proběhne až po návratu a spojením obou zařízení.

Aby hodinky s mobilním připojením fungovaly, potřebují eSIM. Což dnes není nic výjimečného a eSIM nabízí všichni tři tuzemští operátoři. Jenže tak snadné to není, pro hodinky je nutná duplicitní eSIM, tedy prakticky kopie SIM v telefonu se stejným telefonním číslem. Jinak by to logicky nefungovalo jako náhrada samotného telefonu.

V Česku operátoři docela dlouho duplicitní eSIM nepodporovaly, vyžadovalo to specifický hardware zapojený do sítě. I z tohoto důvodu Apple v Česku své Watch s mobilní konektivitou dlouho nenabízel. Změnilo se to až v roce 2021, kdy duplicitní eSIM pro hodinky Apple nabídl T-Mobile, hodinky Samsungu zatím nepodporuje. Loni na podzim se pak přidalo O2 s Applem a o půl roku dříve umožnilo používat duplicitní eSIM i v hodinkách od Samsungu.

Třetí operátor Vodafone má řešení hotové, čeká na schválení od Applu. „Podporu eSIM pro Apple Watch máme po všech stránkách připravenou. Čekáme nyní na odemčení této služby ze strany společnosti Apple. O spuštění služby budeme zákazníky včas informovat,“ říká mluvčí Vodafone Ondřej Luštinec a dodává, že podporu eSIM pro hodinky Samsung spustí Vodafone v řádu dnů.

Pokud však zákazníci O2 s T-Mobile odjedou do zahraničí, budou tedy v roamingu, tak jim eSIM v hodinkách jako doma fungovat nebude. Hodinky se do mobilní sítě nepřipojí a budou fungovat jako obyčejné verze bez mobilní konektivity.

To nám potvrdili oba operátoři. Přímá komunikace hodinek s LTE sítí, je poskytována jen na domácí síť T-Mobile CZ. V roamingu mohou Apple Watch komunikovat prostřednictvím wi-fi nebo bluetooth,“ říká mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá a dodává: „Apple před několika měsíci sice zpřístupnil ve WatchOS mobilní komunikaci hodinek v roamingové síti, ovšem zpřístupněné to je pouze pro některé operátory.“ A i Vodafone spustí eSIM v hodinkách zatím bez roamingové konektivity.

Podmínkou je totiž splnění certifikačních testů výrobce. Což podle T-Mobile mimo jiné souvisí s VoLTE roamingem, který operátor spouštěl postupně v předchozích měsících. Na vyřešení problému pracuje i operátor O2. Je však málo pravděpodobné, že se u tuzemských operátorů funkcionality dočkáme ještě letos. Spíš je pravděpodobné, že hodinky s eSIM operátorů O2 a T-Mobile budou v roamingu plně funkční až příští rok.