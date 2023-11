eSIM do hodinek Apple Watch už dostanete u všech českých operátorů

Vodafone od začátku listopadu nabízí službu OneNumber, v rámci které lze duplicitní eSIM dát do hodinek Apple a Samsung (LTE, Cellular), plus operátor uvádí, že by měla fungovat i v jiných zařízeních s eSIM. Tedy v hodinkách s mobilním modemem jiných značek nebo třeba v tabletech. Nutno dodat, že takových zřízení však na trhu není mnoho.

Vodafone sice s touto službou přichází jako poslední síťový operátor na trhu, ale jako první umožňuje až dvě kopie hlavního čísla. Tedy dvě duplicitní eSIM, takže vedle hlavního mobilu může mít uživatel na stejném čísle hodinky s modemem a i tablet s modemem. Cena je stejná za jednu i dvě eSIM. První tři měsíce jsou zdarma, dále si operátor účtuje 99 korun měsíčně.

Vodafone však má pro využití služby OneNumber jednu podmínku. Lze ji aktivovat jen pro neomezené tarify, přesněji, myšleny jsou tarify s neomezenými daty. Pro jiné tarify není služba dostupná.

Chytré hodinky existují u některých výrobců ve dvou verzích. Základní s bluetooth a wifi konektivitou a pak i s mobilním modemem. Nejčastěji to je u hodinek Watch od Applu a některých modelů hodinek Samsung. Hodinky bez mobilního modemu potřebují přímé propojení s telefonem. Respektive, fungují i samostatně, ale bez telefonu si z nich například nezatelefonujete.

To hodinky s mobilním modemem mohou fungovat samostatně, takže si doma můžete nechat telefon a jít sportovat jen s hodinkami a většinu funkcí mobilu bude stále k dispozici. Jenže hodinky s modemem k tomu potřebují jednu podstatnou věc. A tou je duplicitní SIM, konkrétně eSIM, tedy elektronickou variantu SIM. Což je specifická kategorie eSIM (běžná eSIM je dostupná plošně již dlouho, duplicitní eSIM je v podstatě kopií hlavní SIM se stejným číslem), která vyžaduje podporu operátora. V Česku se například do roku 2021 hodinky Apple Watch s mobilním modemem neprodávaly, byly by k ničemu.

Až teprve v roce 2021 spustil duplicitní eSIM T-Mobile. V minulém roce to udělal operátor O2 a nyní jako poslední službu přináší Vodafone. V případě hodinek Samsung službu nabízí O2 a Vodafone. T-Mobile by měl službu spustit v nejbližší době. U dalších značek to je individuální, právě Vodafone uvádí, že jeho OneNumber by měl zvládat i jiné hodinky s eSIM a i další zařízení, třeba tablety s eSIM.

Pro uživatele duplicitních eSIM existuje jedno omezení. Služba není dostupná v roamingu. Operátoři na zprovoznění pracují, ale dříve než příští rok to nebude. Navíc bude potřebná koordinace s operátorem v cílové zemi, takže ne všude to bude možné.