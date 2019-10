Proč se v Česku neprodávají Apple Watch s LTE? Může za to revoluční SIM

Rozdíl mezi oběma variantami hodinek Apple Watch je sice jen v podpoře mobilních sítí, ale je to rozdíl docela zásadní. Obě verze fungují i samostatně, pokud však chcete na hodinkách přijímat hovory nebo zprávy, tak musí být hodinky propojené s telefonem. To znamená, že telefon musíte mít u sebe. Respektive k internetu se dá připojit i přes wi-fi, ale to není technologie pro plošné venkovní pokrytí, takže venku signál najdete jen občas a někde.

Proto Apple nabízí už po tři generace dražší variantu, která má v sobě zabudovaný LTE modem. Tedy v podstatě jsou tyto hodinky dalším mobilem s poněkud omezeným použitím daným malým displejem. S touto verzí hodinek s sebou mobil nosit nemusíte, přesto se vám lidé dovolají a můžete komunikovat zprávami.

Jenže tuto verzi hodinek Apple v Česku neprodává, přestože by o ni byl jistě zájem – cenový rozdíl okolo tří tisíc korun (odhad včetně DPH) není tak velký. Dokonce si zájemce nepomůže ani koupí hodinek v zahraničí, v Česku totiž budou fungovat stejně jako levnější verze bez mobilního připojení.

A proč tomu tak je? Protože hodinky používají zatím nepříliš rozšířenou revoluční verzi SIM. Takzvaná eSIM totiž není plastová kartička, ale čip umístěný v telefonu, do kterého se nahrají informace. Apple je v tomto směru průkopníkem a eSIM používá od loňské generace modelů iPhonů jako druhou SIM, ta hlavní je stále plastová klasická. Díky eSIM jsou tak iPhony konečně dvousimkové. Samotná technologie eSIM je však stále novinkou, moc přístrojů po celém světě ji nepodporuje.

Ač je princip eSIM v hodinkách a telefonu stejný, přesto je zde jeden podstatný rozdíl. Přestože vám do iPhonu eSIM poskytne v Česku T-Mobile a Vodafone (O2 podporu připravuje), v hodinkách Watch LTE fungovat nebude a tuzemští operátoři vám do nich eSIM nenahrají.

Rozdíl je v tom, že eSIM do telefonu je prostě jen náhrada za plastovou SIM s vlastním číslem, ale eSIM v hodinkách Watch je duplikát. Buď plastové karty nebo eSIM. A právě tuto druhou variantu žádný tuzemský operátor nepodporuje. Vyžaduje to totiž speciální hardware a hlavně implementaci technologie do celého systému operátora.

Na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz operátoři uvedli, že s implementací technologií počítají, redakční odhad je, že se tak stane příští rok. Zde jsou konkértní vyjádření:

O2: Společnost Apple s O2 již zahájila spolupráci na implementaci eSIM pro jí podporovaná zařízení – tedy iPhone, iPad i Apple Watch. Konkrétní termíny však nyní nemůžeme sdělit.

Vodafone: Zájem zákazníků o Apple Watch s eSIM reflektujeme a podporu Apple Watch plánujeme a podnikáme patřičné kroky . Nicméně požadavky výrobce na aktivaci a provoz eWatch vyžadují nákladný a komplexní vývoj našich interních systémů. Situace kolem Apple Watch je proto jiná než např. u hodinek firmy Samsung, kde požadavky na „ekosystém" nejsou tak náročné a striktní.

T-Mobile: Dostupnost iWatch s LTE na konkrétním trhu je dána rozhodnutím samotného výrobce. My máme v nabídce Apple Watch zatím bez podpory LTE tj. v Bluetooth verzi. O prodej LTE varianty zájem máme, zařazení do nabídky však nezávisí pouze na podpoře eSIM, ale je podmíněno implementací dodatečného síťového řešení, kterou výrobce požaduje. S technologií eSIM nadále počítáme, rozšíření mezi lidmi je určeno množstvím zařízení, která eSIM budou podporovat.

V odpovědích jsou zmiňované hodinky Samsung, u kterých lze eSIM použít. To je pravda, sami jsme to vyzkoušeli a funguje to. Jenže hodinky Samsung fungují s vlastní eSIM, takže mají i vlastní telefonní číslo. Což je poněkud problém. Pokud chcete jít například běhat a nechat telefon doma, tak na vaše hlavní číslo se vám nikdo nedovolá, ač budete mít s sebou hodinky s eSIM. Na nich bude jiné číslo a to asi bude znát málokdo. Řešením je přesměrování hovorů z telefonu na hodinky, ale je to takové řešení přes koleno.

I proto Apple vyžaduje pro hodinky duplicitní eSIM a tu prostě zatím tuzemští operátoři neposkytují. Kdo chce Apple Watch LTE používat v Česku, bude si muset počkat. A jak jsme uvedli, nákup v zahraničí nic neřeší. Fungovat to zatím nebude tak ani tak.