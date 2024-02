Konec doporučovaného vysoušení vlhkých mobilů. Apple to zakazuje

Všechny iPhony od modelů Xs a Xr a novějších upozorní, když se do konektoru dostane vlhkost. Aktuální modely značky sice splňují normu IP68, takže by se nemělo nic stát ani při ponoření do vody. Ale když se vlhkost dostane na konektor, tak vyskočí na displeji upozornění, že je na konektoru vlhkost a že je potřeba z telefonu odpojit případná zařízení k němu připojená a nelze jej nabíjet.

Pokud se budete snažit telefon nabíjet, vyskočí další hláška, že je nabíjení znemožněno, máte odpojit konektor a počítat s tím, že vysoušení může trvat několik hodin. Ovšem v případě nouze lze podle Applu upozornění zrušit a dát telefon nabít. Bezproblémovým způsobem je však bezdrátové nabíjení, které výrobce doporučuje. Ovšem až po vysušení zadní čísti přístroje.

Hlášky, které se zobrazí v iPhonu, pokud je vlhký konektor „V Lightning konektoru byla zjištěna tekutina“: Tato zpráva se zobrazí, když k iPhonu připojíte doplněk, který neslouží k nabíjení, a je zjištěna tekutina.

„Byla zjištěna tekutina“: Tato zpráva se zobrazí, když k iPhonu připojíte USB-C doplněk a je zjištěna tekutina.

Apple upozorňuje, že vlhkost v konektoru může způsobit korozi pinů v konektoru nebo na kabelu, což může vést k znefunkčnění celého přístroje nebo jeho části.

Jak upozornil německý server TechBook, tak Apple začátkem letošního roku informace, jak postupovat při vniknutí vlhkosti do telefonu, upravil a přidal doporučení a zákazy, jak telefon vysušit. Porušení těchto pravidel by mohlo vést ke ztrátě záruky.

Nepříliš překvapivý je zákaz vysoušení přístroje pomocí externího zdroje tepla, což může být třeba vysoušeč vlasů. Zakázáno je i sušení stlačeným vzduchem. Apple zakazuje i čištění konektoru vatovými tyčinkami nebo papírovým ubrouskem.

Pro mnohé však může být překvapivý zákaz vkládání telefonu do pytlíku s rýží. Což je všeobecně doporučovaný způsob vysoušení telefonu, do kterého se mohla dostat vlhkost. Apple varuje, že drobné částečky rýže by mohly způsobit poškození přístroje.

Správný postup je podle Applu následující: