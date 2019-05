Test: Chystaný Android Q se v ovládání učí i od Huaweie a Samsungu

Značka Nokia byla jednou z prvních, která vydala tiskovou zprávu o dostupnosti Androidu Q Beta 3 pro její model. Podobně jako loni se firma HMD Global zařadila do testovacího programu a vybrala proto jeden ze svých modelů vyšší střední třídy.

Vcelku vtipným detailem bylo, že Nokia ještě před započetím konference Google I/O, na které Google novinky ohledně Androidu oficiálně ohlašuje, potvrdila dvě zásadní funkce, které dosavadní Beta 2, co jsme již otestovali, neměla. Jde o ovládání gesty a o velmi očekávaný tmavý režim zobrazení systému. Šlo přitom o zásadní uživatelské novinky, dosavadní betaverze přinášely hlavně změny v nastavení soukromí a detailech systému.

Právě gesta a tmavý režim tedy teď intenzivně zkoušíme u verze Beta 3. Trochu paradoxně ale jen na Pixelu 3, protože Nokia, která existenci nového ovládání gesty ještě před I/O „provalila“, zatím nový způsob ovládání nemá a naopak dostala jen možnost s lištou s virtuálními tlačítky. Přitom aktuální modely se „sériovým“ Androidem 9.0 Pie mají možnost výběru mezi lištou a gesty, která uměl Android doposud. Dá se tedy očekávat, že v pozdějších betaverzích i následně v aktualizaci na novou verzi systému by gesta ani u Nokie chybět neměla.

Pohodová gesta

Právě ovládání gesty bylo doposud asi největším zádrhelem u čistého Androidu. Google vloni s betaverzí 9.0 Pie přinesl takové polovičaté řešení a i když jsme si na něj například u našeho redakčního Pixelu i různých Nokií vcelku zvykli, ostatní výrobci dovedli s gesty mnohem více. Jedna z nejpropracovanějších gest mají třeba u Meizu, hned v závěsu jsou u Huawei a případně u Samsungu.

Nevýhodou dosavadního ovládání gesty u čistého Androidu bylo to, že na displeji stále zabíralo místo domovské tlačítko, které bylo jakýmsi startovacím prvkem pro gesta, která se beztak musel uživatel naučit. Google to teď mění a v podstatě přebírá systém ovládání gesty, který používá Huawei. Uživatel tak má v aktuální betaverzi u Pixelů na výběr ze tří způsobů – klasické lišty s tlačítky, dvoutlačítkové navigaci s dosavadními gesty, nebo nové ovládání plně za pomocí gest.

A funguje skvěle. Uživatel si tu musí osvojit tři tahy, které známe právě třeba již z telefonů Huawei, kde jsou také volitelnou možností ovládání. První je tah směrem vzhůru ze spodní části obrazovky – ten funguje jako home tlačítko, pomocí něj tedy uživatel vyskočí odkudkoli na domovskou obrazovku. Když tah uživatel „zasekne“ takříkajíc napůl cesty, objeví se karty spuštěných aplikací pro multi-tasking. To je druhé gesto. A třetí gesto je krátký tah z kteréhokoli bočního okraje obrazovky směrem ke středu, to je gesto pro krok zpět.

Google se ale u gest v jednom detailu inspiroval i u Samsungu. Ten totiž používá u svých aktuálních modelů trochu jiné řešení, kde uživatel volí tahy z levé, prostřední či pravé strany displeje a ty fungují podobně jako doposud virtuální tlačítka. Aby se uživatel tyto tahy správně naučil, mohou modely Samsungu v dolní části obrazovky zobrazit tři krátké vodorovné čárky, které naznačují, odkud je třeba které gesto provést. Google to dělá podobně, zobrazuje ale jen jednu čárku uprostřed, jako to má od iPhonu X například i systém iOS. Jen je řešení Googlu trochu minimalističtější.

Drobné ladění

Praktické zkušenosti s tímto novým ovládáním čistého Androidu máme zatím velmi dobré. Gesta fungují vcelku spolehlivě, jen to pro multitasking vyžaduje trochu více tréninku, ale po pár dnech i v něm máme jistotu. Díky naznačenému domovskému tlačítku si gesta uživatelé osvojí snáze než u Huawei, kde k dispozici „nápověda“ není.

Nějaké ladění ale bude ještě potřeba. Zbývá totiž vyřešit způsob, jakým Google aktivuje některé své doplňkové funkce, především Google Assistant nebo Google Now či jeho obdoby. U staršího způsobu ovládání jde Assistant spustit u Pixelu podržením home tlačítka, Huawei ho spouští tahem na levé či pravé straně displeje, Samsung v ovládání gesty delším tahem z pozice home tlačítka vzhůru. Tam, kde není podporován Assistant, zobrazí tyto přístroje v takovém režimu starší řešení Google Now.

U Pixelu se zapnutými novými gesty jsme ale na způsob, jak gestem Assistant nebo Google Now spustit, nepřišli. U Pixelu to není takový problém, kdykoli lze asistenta vyvolat zmáčknutím na tlak citlivého rámu, ale u jiných telefonů to může být trochu potíž, to musí ještě Google domyslet. Podobně je třeba doladit gesto o krok zpět. Někteří uživatelé mohou být zvyklí, že tahem z levého kraje obrazovky otevřou v právě spuštěné aplikaci její „hamburger“ menu. Jenže to se zapnutými gesty v Androidu 10 Beta 3 nejde. Huawei to třeba řeší tak, že menu vytahuje tah jen v horní části obrazovky, zatímco kdekoli ve spodních dvou třetinách se aktivuje gesto zpět. Není to ideální, ale je to řešení. Google to bude muset ještě promyslet.

Skvělý tmavý režim

Druhou výraznou uživatelskou novinkou je tmavý režim systému, který jsme vám už představili i samostatně v porovnání se světlým zobrazením. Tmavý režim funguje ve většině částí systému, i když je vidět, že zatím ho nemá ani Google implementovaný ve všech svých aplikacích. Třeba Google Photos ho zvládají a přepnou se do něj, několikrát zmiňovaný Assistant zatím nikoli.

Ale to je otázkou času, stejně jako přizpůsobení aplikací od třetích stran, tedy nezávislých vývojářů. Google pro aktivaci tmavého režimu vydal API a když ho do své aplikace vývojáři zapracují společně s takovým režimem, ten se automaticky v aplikaci aktivuje bez nutnosti uživatelského zásahu. Bude ale třeba čekat, než vývojáři své aplikace takto upraví, z externích aplikací podporují zatím tmavý režim třeba Messenger nebo Twitter.

Zatím nemáme jasno o tom, jak moc má tmavý režim vliv na výdrž baterie, ale zdá se, že u Pixelu by se mohla už tak solidní výdrž prodloužit. Zajímavé je pozorovat, jak je tmavý režim implementován právě u Nokie 8.1, na které máme betaverzi Androidu 10 také. Ta totiž nemá, na rozdíl od Pixelu, AMOLED displej, takže tmavé zobrazení tu vlastně nedovede nijak zásadně šetřit baterii, i černé pixely jsou tu stále podsvícené.

I proto možná není tmavý režim v implementaci Nokie tak „radikální“. Zatímco Pixel používá šedé poloprůhledné pozadí jen v několika případech (menu s aplikacemi, Google News, Photos), tak Nokia sáhla po šedém tónu třeba i v celém menu nastavení. Po stažení notifikační lišty se ale objeví kompletní černé pozadí. Zdá se tedy, že budou výrobci tmavý režim ještě ladit podle schopností svých zařízení, každopádně oči šetří kterékoli zvolené řešení. Na druhou stranu se ukazuje, že tmavý režim nemusí být pro každého ideální, tmavé pozadí a k tomu třeba různá bílá pole přináší vcelku ostrý kontrast a je vidět, že trendu tmavého zobrazení je třeba se ještě trochu přizpůsobit po všech stranách. Každopádně je to velmi zajímavá novinka.

Za pozornost stojí i detail, že Nokia zkouší u své interpretace Androidu 10 trochu pozměněnou grafiku – jako výchozí nastavení jsou tu čtvercové ikony s mírně zaoblenými rohy, zatímco u Pixelu zůstávají ikony kulaté. Ale ve vývojářském menu to lze měnit a jsme zvědavi, jestli tuto volbu nakonec dostane i uživatel (jsou tu volby čtverec, kapka, čtverec se zaoblenými rohy a cosi mezi čtvercem a kruhem). Plný kruh, jako u Pixelu, u Nokie chybí, ona to ani není volba u Pixelu, jen je to ono výchozí nastavení.