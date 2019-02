Nenápadně dokonalý smartphone Česko vynechává. Test Google Pixel 3

Na trhu najdeme spoustu smartphonů, které toho v položkách výbavy nabídnou o hodně víc než Google Pixel 3. Soupeři mají třeba víc RAM, víc fotoaparátů, víc paměti, víc technických vychytávek (čtečku v displeji, odemykání obličeje), větší rozlišení displeje a také mají mnohem menší rámečky okolo něj. A hlavně se v Česku prodávají oficiálně. Pixely nikoliv a přestože je prodejci nabízí, prodávají je s přirážkou.

Na první pohled tak Google Pixel 3 a jeho větší bráška Pixel 3 XL nevypadají, jako příliš zajímavá koupě. Soupeři totiž nejsou dražší a v našich podmínkách to platí dvojnásob. Základní Pixel 3 dnes koupíte za zhruba 25 tisíc korun, typ XL začíná ještě o čtyři tisíce výše. Za to můžete mít v podstatě kterýkoli z nejnadupanějších smartphonů současnosti, výš cenou začínají jen nejnovější iPhony XS a XS Max.

Právě iPhonům se ovšem Pixely svou filosofií velmi podobají. Jako jediné totiž na poli Androidu nabídnou nebývalé propojení a sladění hardwaru se softwarem. Pixely si totiž Google nově vyvíjí a nechává vyrábět sám, takže má nad celým procesem úplnou kontrolu, jako Apple nad svými iPhony.

Celé to vlastně Google vymyslel docela chytře. Pixely jsou jakousi výkladní skříní Androidu, ovšem ne po hardwarové stránce. Překotné hardwarové inovace nechává Google na ostatních výrobcích androidích přístrojů, snad i proto, aby jim nelezl takříkajíc do zelí. Přeci jen, Google je především softwarový gigant a na to se u Pixelů firma soustředí. Ukazuje tak sílu samotného operačního systému a po stránce hardwaru používá v podstatě prověřená řešení a obvyklé funkce.

Výsledný mix je opravdu lákavý. Nejnovější Pixely nejsou největším výstřelkem hardwarové techniky, přesto díky skvělému softwaru patří k tomu nejlepšímu, co si můžete na poli Androidu dnes pořídit. Kvůli ceně a jejich zaměření to ale nejsou telefony úplně pro každého, takže se vlastně ostatní výrobci nemusí příliš obávat, že by jim Pixely sebraly zákazníky.

Tenhle telefon se vám líbí?

Inu, ano, líbí. Ale víc než o jeho vzhled jde o celkové vyladění, díky kterému se skvěle používá. Design sám o sobě je u pixelů dost specifický. My testujeme menší základní Pixel 3, který se obejde bez výřezu a je podle nás mnohem elegantnější, než větší Pixel 3 XL s hodně zvláštně tvarovaným výřezem. Tady možná mohl přeci jen Google trochu sáhnout po inovaci, Pixel 3 XL totiž bude pravděpodobně posledním top smartphonem s takto ošklivým výřezem, od teď už budou telefony mít nejspíš jen výřezy kapkovité či „průstřel“ displeje. To vypadá mnohem elegantněji.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvěle vyladěný systém

okamžité aktualizace systému

výborný fotoaparát

kompaktní rozměry

Proč nekoupit? nerozšiřitelná paměť

chybí odemykání obličejem

extrémní cena Kdy? V prodeji Za kolik? 24 490 Kč

Ostatně, elegance rozhodovala i u nás. Když jsme přemýšleli, který ze dvou Pixelů 3 zvolit, padla volba právě na menší typ, který prostě působí elegantněji. Celkově ovšem můžeme prohlásit, že design rozhodně nectí aktuální trendy a není to telefon podle poslední módy. A proto se nemusí dost lidem líbit. My jsme si na trochu „oldschool“ vzhled s většími plochami pod a nad displejem u Pixelu 3 zvykli.

A k tomu se nám líbí provedení zad telefonu. Zvolili jsme zajímavou barvu „not pink“, která opravdu není růžová, jak hlásá její název, ale spíš jakási tělová. Je to nezvyklá, originální a přitom nijak zbytečně křiklavá varianta, která na fotografiích vypadá určitě lépe, než černá či bílá verze. Záda telefonu s kombinací lesklé a matné plochy, navíc každé z jiného materiálu, vzhled ozvláštňuje a je praktická. Matná plocha se totiž nezapatlává a ta lesklá je mimo dosah prstů, takže také zůstává elegantně čistá. Díky matné ploše s jemnou povrchovou úpravou telefon v ruce také příliš neklouže. Model Pixel 3 je celkově příjemně kompaktní a skvěle padne do ruky: rozměry 145,6 x 68,2 x 7,9

Dobrá. A co ta výbava, co vám v ní chybí?

Jak jsme psali na začátku, jsou smartphony, které jsou po stránce technických vychytávek mnohem dál, než Pixel 3. Google tu sáhl po jediné „moderní změně“ a to u displeje. Zatímco Pixel 2 měl ještě poměr stran 16:9 (a 18:9 měl Pixel 2 XL), teď je tu tedy modernější „nudle“ s drobným zaoblením v rozích. A větší typ XL se posunul k výřezu a poměru stran 18,5:9.

Jinak je ale výbava vcelku konzervativní. Oba telefony mají čipset Qualcomm Snapdragon 845 a k tomu tu jsou 4 GB RAM, přičemž soupeři mají dnes často 6 GB, 8 GB není výjimkou a objevují se první telefony s 12 GB operační paměti. Čtečka otisků prstů zůstává na zádech, což je zatím asi pořád spolehlivější a praktičtější řešení, než čtečka v displeji.

A třeba odemykání obličejem tu chybí úplně, a to i když ho Google v běžných verzích systému už kdysi zařadil do sady funkcí SmartLock. Jenže pro špičkový Pixel 3 není odemykání obličejem zatím dost bezpečná technologie a tak prostě chybí. Je to trochu škoda, protože modely Pixel 3 a Pixel 3 XL mají vpředu duální kameru a ta už by se dala k nějakým softwarovým kouzlům s tímto zabezpečením možná dobře použít.

Chybí třeba 3,5mm jack, který se ale v poslední době vytrácí z čím dál více smartphonů. Je to škoda, ale zvykáme si. Trochu málo má Pixel 3 i vnitřní paměti: 64 GB není na tak drahý smartphone zrovna kdoví kolik. Jenže je tu jedna finta: Google nabízí majitelům Pixelů neomezenou kapacitu pro jejich fotografie na Google Photos. A to v plném rozlišení, nikoli jen ve „zmenšené“ verzi, jako u ostatních telefonů. To dovede v telefonu spoustu místa ušetřit, nashromážděné fotografie můžete po čase pravidelně z telefonu mazat a stále budou dostupné v cloudu. To ale neznamená, že by Pixel 3 za danou cenu neměl mít větší kapacitu paměti.

Co se vám ve výbavě líbí?

Pixel 3 má samozřejmě ve výbavě některé moderní funkce, které sice nejsou ničím průkopnickým, ale jsou příjemné a za zmínku jistě stojí. Je tu třeba odolnost vůči vodě a prachu dle IP68, nechybí bezdrátové dobíjení a samozřejmě je tu USB-C konektor. Díky konstrukci jsou tu i hodně povedené stereo reproduktory. Ty sice nedosahují kvalit těch u herních smartphonů Asus ROG Phone a Razer Phone 2, ale i tak patří na špičku.

Líbí se nám i displej Pixelu 3. Parametry sice nejsou oslnivé, panel s úhlopříčkou 5,5 palce má běžné rozlišení 1 080 x 2 160 pixelů. Displej je tím, co dává telefonu ony příjemně kompaktní rozměry, přitom je podle nás dost veliký i v době, kdy jinak smartphony běžně přesahují úhlopříčku 6 palců. Kdo něco takového požaduje, může se poohlédnout po typu XL, který má 6,3palcový displej a vyšší rozlišení 1 440 x 2 960 pixelů, jen s oním výřezem.

Oba panely jsou typu AMOLED a mají výborné barevné podání a skvělou čitelnost za téměř jakýchkoli podmínek. A disponují oblíbenou funkcí always-on, díky které mohou být na displeji zobrazeny užitečné informace neustále. Zobrazovat se tu mohou hodiny, datum, počasí a k dispozici jsou notifikace. Dvojitým poklepáním displej probudíte a můžete si rovnou vybrat, se kterou z notifikací chcete pracovat.

Fajn. A co ten Android, co je na něm tak skvělého?

Google Pixel 3 má samozřejmě zcela čistý Android 9.0 Pie v podobě, ve které si ho doslova „vysnil“ Google. Systém je především zcela parádně sladěný s hardwarem, takže vše je krásně plynulé a Pixel 3 se rozhodně nikde nezaškobrtává. Ovšem musíme uznat, že pod vysokým zatížením, v náročných hrách a aplikacích, už daná konfigurace přeci jen trochu naráží na své limity a telefon se může zpomalovat. Pixely ale nejsou typickými telefony pro náruživé mobilní pařany.

Čistý android jako takový je také příjemný a přehledný po grafické stránce. Google novým pixelům také naordinoval nový způsob ovládání androidu, který se s verzí 9 představil. Zatímco u jiných telefonů si můžete vybrat, zda chcete starší řešení s trojicí virtuálních tlačítek, tady je dvojice a gesta.

Co je ale samozřejmě to nejlepší, jsou aktualizace a přístup k novým funkcím. Stejně jako ostatní pixely dostala trojka to, co Google slíbil s uvedením nového systému a některé funkce, které nejsou zatím ostatním výrobcům dostupné. Je tu třeba sada Digital Wellbeing, která umožní podrobně sledovat využití smartphonu a rozumně si tak nastavit určitý limit, abychom smartphone nepoužívali příliš.

Navíc je v podstatě jasné, že co nového Google vymyslí, to se u Pixelu 3 objeví a to po následujících několik let. Po softwarové stránce tak Pixel 3 bude pořád moderní smartphone, i když jeho hardware bude trochu zastarávat. To ostatní špičkové smartphony většinou nabídnout nemohou, i když dostanou čas od času i novou verzi systémy (ale s velkým zpožděním), některé funkce jim zůstávají zapovězeny. Toto omezení pro Pixel 3 neplatí a navíc to uživateli dává jistotu, že bude mít telefon i veškeré bezpečnostní aktualizace a to prakticky okamžitě.

Ano, občas může být rychlost aktualizací vykoupena i malými potížemi. Třeba jako když se u Pixelů 3 zasekával fotoaparát, pokud byl spuštěn z jiné aplikace, nebo jak se u verze XL objevoval výřez i po stranách displeje při jeho rotaci. Google ale většinou na případné potíže v takových situacích reaguje vcelku rychle a měly by být rychle vyřešeny.

V našich končinách také nefungují některé nejšpičkovější funkce, které dávají pixelům výhodu především v anglicky mluvícím světě: Google Assistant není nic neobvyklého ani jinde, ale třeba funkce chytrého filtrování hovorů s možností nechat si s volajícím popovídat AI u nás nefunguje.

Má mít skvělý fotoaparát. Je to tak?

Foťák Pixelu 3 je opravdu skvělý, což ukázaly i nedávné výsledky testů organizace DxO Mark. Fotoaparát patří k nejlepším na trhu a to navzdory tomu, že na rozdíl od konkurence používá jen jednu čočku namísto vícenásobné sestavy. Jenže chytrý software foťáku dovede Pixel 3 dostat na stejnou úroveň jako ty nejlepší fotomobily. Někdy to sice vyžaduje specifické použití a malinko trpělivosti, ale jde to.

Začněme u klasických snímků. Ty jsou skvělé v téměř jakýchkoli podmínkách, fotky mají výtečný kontrast, dobré detaily a celkově působí velmi líbivě, přitom nejsou přehnaně „vyžehlené“. V horších světelných podmínkách nastupuje šum postupně a fotografie může zlepšit i speciální noční režim, který Google nazývá Night Sight. Je trochu škoda, že není přímo v hlavním menu vedle režimu focení a videa, je třeba se dostat na záložku více a vybrat ho tu. Ale ve špatném světle foťák režim uživateli sám nabídne a ten jej může potvrdit.

Jednoduchý foťák na první pohled neumožňuje využívat kvalitní zoom, neměl by mít dobrý bokeh efekt, nebo neumí pořizovat širokoúhlé snímky. Ale ani to vlastně není u Pixelu 3 pravda. Bokeh zvládá opět díky zapojení AI výtečně, podobné je to u zoomu. Při zhruba dvojnásobném přiblížení dává Pixel 3 snímky na podobné kvalitativní úrovni, jako většina telefonu s dvojnásobným optickým zoomem. Systém toho docílí tak, že snímky skládá z vícenásobné expozice a k doplnění pixelů, které by jinak byly digitálním zoomem ztraceny, využívá i mírné chvění, které znamená, že se obraz během této vícenásobné expozice vždy malinko pohne a AI pak pixely správně pospojuje.

360° fotografie pořízená smartphonem Google Pixel 3

A co širokoúhlé fotky? S nimi je to trochu složitější, klasický širokoúhlý foťák bude vždy pohotovější než Pixel 3, ale i tady existuje řešení. Pixel má totiž vynikající funkci Photo Sphere, která umožní nasnímat až 360° okolí a vytvořit tak obraz kompletního okolí uživatele. Sice to chvíli zabere a není tak dobré snímat příliš rozpohybované scény, ale náhrada za širokoúhlý snímač je to výborná: širší úhel záběru vám jiné smartphony nedají. Ano, některé sice také mají podobnou funkci, ale nikde nefunguje podle nás tak dobře, jako u Pixelu 3, kde dojde k opravdu skvělému pospojování množství snímků do jednoho velkého obrazu. Výsledný snímek má téměř 38 megapixelů, což je dost pro případné výřezy menších částí.

Co se širokoúhlých snímků týče, je tu ještě jedna věc: Pixel 3 má duální čelní fotoaparát, jeden objektiv s běžným záběrem, druhý se širokým. Při troše šikovnosti si lze v širokoúhlém snímání pomoci tímto foťákem. Rozlišení je 8 megapixelů, široký snímač nemá automatické ostření, takže to představuje určitý kompromis.

Vraťme se ale ještě k té trpělivosti. Je potřeba pro výrobu fascinujících panoramatických snímků a občas i při základním zacházení s foťákem. Všimli jsme si, že někdy docela trvá, než vůbec aplikace fotoaparátu na příkaz uživatele nastartuje a první pořízení snímku tak nebývá moc rychlé. V tom Pixel 3 hodně na aktuální konkurenci ztrácí. Ale je to asi jediná oblast, kde si při fotografování zaslouží kritiku.

Jaká je výdrž baterie?

I výdrž baterie je dobrá. Menší Pixel 3 má akumulátor s kapacitou 2 915 mAh, větší XL pak 3 430 mAh. Nejsou to rekordní hodnoty, konkurence má i větší baterie, ale tady je výhodou opět ono sladění hardwaru a softwaru, takže spotřeba pixelů je obecně trochu menší, než u mnohých konkurentů. V praxi tak lze i s menším Pixelem 3 fungovat dva dny na jedno nabití bez větších problémů.

V extrémní zátěži se ale už ukazuje, že telefon nemá takové rezervy energie. Třeba perný den na veletrhu, kde je nám smartphone vlastně vším, znamená, že u Pixelu 3 musíme přemýšlet a nesmíme zapomenout ho tu a tam trochu dobít, zatímco Huawei Mate 20 Pro takový perný den přežije bez setkání s nabíječkou.

Mám si ho pořídit?

Google Pixel 3 a větší bráška Pixel 3 XL jsou hodně drahé telefony, alespoň v našich podmínkách. Google je oficiálně v Česku neprodává, prodejci za základní variantu trojky chtějí zhruba 24 500 korun. U Googlu v Německu vyjde zhruba o 3 000 korun levněji.

Jejich lákadla přitom pro běžného uživatele na první pohled nejsou taková, jako lákadla konkurenčních špičkových modelů. To tedy znamená, že pixely jsou modely pro specifické uživatele, kteří ocení kvalitu softwaru tohoto smartphonu.

Ostatní uživatelé si mohou užít kvalitní smartphony s lákavými funkcemi i trochu zajímavějším hardwarem a to často za daleko nižší ceny. Konkurencí pro Pixel 3 je prakticky jakýkoli top smartphone s menší úhlopříčkou displeje. Vybírat lze třeba z modelů Sony Xperia XZ2 Compact, Honor 10, Huawei P20 nebo Samsung Galaxy S9. Všechny jsou levnější, než Pixel 3, mnohé opravdu o dost. Podobné to má s konkurencí i typ XL s větším displejem. Ke konkurentům samozřejmě můžeme připočíst i iPhony XS a XS Max.