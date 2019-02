iPhony s Androidem. Googlu se začíná se smartphony dařit

Podle analytické společnosti Strategy Analytics to vypadá, že Google konečně zaujal zákazníky a jeho vlastní smartphony se začínají slušně prodávat. Telefony Google Pixel jsou na trhu ve Spojených státech nejvíce rostoucí značkou smartphonů.

Podle analytiků má Google šanci ukousnout podíl na trhu v USA dominantním drahým iPhonům. Google se totiž stejně jako Apple zaměřil na bohaté zákazníky a nabízí alternativu k iPhonům s vlastní bohatou škálou aplikací pro systém Android. I Pixely mají specifické softwarové funkce, které zatím jiné smartphony s Androidem neumí.

Google tak nabízí obdobný vlastní ekosystém jako Apple u svých iPhonů. Smartphony od Applu jsou známy svoji uzavřeností, ovšem v rámci propojení s jinými produkty od stejné značky nabízí propracovaný systém spojitých služeb.

Tvrzení o zacílení na bohaté zákazníky poněkud koliduje s již jasným uvedením nových odlehčených Pixelů 3 Lite. Ty mají být právě o něco levnější, než „dospělé“ loňské Pixely 3. Ale i Apple má v nabídce levnější model XR, který doplňuje ultradrahé iPhony XS.

Uvedení levnějších „trojkových“ pixelů značí, že Google chce prodeje vlastních smartphonů rozhýbat. Zcela nové Pixely 4 lze stejně jako nové iPhony očekávat až na podzim. Google tak odlehčenými modely pokryje širší spektrum trhu.

Googlu bude ale dosažení úspěchu věhlasnějších iPhonů ještě hodně dlouho trvat. Hned druhá řada pixelů znamenala zdvojnásobení prodejů, přesto se Pixelů 2 prodalo za celý rok 2017 pouhých 3,9 milionu kusů. Tolik Apple prodá iPhonů za několik dnů.

Google také limituje sám sebe, jelikož své vlastní smartphony oficiálně prodává pouze na několika málo trzích. A nevypadá to na to, že by se snažil o velkou globální expanzí. Zmiňované Pixely 3 Lite mají být především určené opět pro americký trh.

Možná změna nastane s Pixely 4, které by mohly být nabízeny celosvětově. Tedy na trzích, kde to má pro Google smysl a může vydělávat na svých vlastních službách. To tedy neplatí především pro největší trh se smartphony v Číně, kde většina služeb od Googlu není povolena.