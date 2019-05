Testujeme Android Q. Smartphony se přepnou do počítačového režimu

Loňský Android P, ze kterého se vyklubal Android Pie, byl vlastně revoluční verzí systému. I proto letos od Androidu, který nejspíš ponese označení 10.0 a zatím se ukrývá pod kódovým označením Q, asi zásadní změny čekat nemůžeme. Ukazují to i naše zkušenosti s touto verzí systému, jehož betaverzi jsme nainstalovali na náš Google Pixel 3.

V současnosti je pro telefony Pixel (od první do aktuální třetí generace) k dispozici verze Android Q Beta 2, s Google I/O by měla přijít nejspíš třetí betaverze a systém by se, podobně jako loni, mohl dostat i na telefony dalších značek. Víme, že ve hře je zcela jistě Nokia, jejíž typ 7 Plus byl loni jedním z prvních telefonů, na kterém šlo novou verzi Androidu otestovat. Letos by se stejná možnost měla týkat nejspíš některého z novějších modelů, i když 7 Plus stále nepatří do starého železa.

Na první pohled vše při starém

Po instalaci betaverze Androidu Q na náš Google Pixel 3 jsme se sami sebe museli ptát, jestli se vůbec testovací verze systému nainstalovala. Po vizuální stránce jsou změny, alespoň prozatím, téměř nepostřehnutelné a i základní funkce systému zůstávají zachovány. Google tentokrát bude věci spíše ladit a zaměří se na změny pod povrchem, které uživatel tolik neuvidí.

Jedné drobnosti jsme si nicméně přeci jen všimli: Google s Androidem Q nejspíš trochu vyladí gesta, která jsou používána pro ovládání samotného systému. Nový způsob ovládání přišel jako zásadní novinka předchozí verze Androidu (společně se sadou Digital Wellbeing a většímu zapojení AI), nic tak „velkého“ betaverze Androidu Q neobsahuje. Ale s gesty si tu Google trochu hraje.

Lišta s tradičním home tlačítkem a případným tlačítkem zpět tu však zůstává (trochu bohužel) zachována, liší se jen to, jak právě home tlačítko reaguje na gesta. Prostý tah do strany už nepřepíná mezi dvěma posledními aplikacemi, ale lze takto listovat mezi spuštěnými programy vcelku plynule, případně z tohoto gesta přejít plynule do gesta vzhůru, s pohledem na multi-tasking karty aplikací. Zdá se to jako malinká změna, ale v navigaci mezi aplikacemi je to poměrně velký krok.

Doposud totiž tah z home tlačítka vpravo opravdu přepínal mezi dvěma aplikacemi. Když se uživatel přepnul tahem třeba z prohlížeče do fotoaparátu, další krátký tah stejným směrem ho přepnul zpět do prohlížeče. A další krátký tah zase do foťáku. Pokud chtěl do další spuštěné aplikace, bylo třeba tah prodloužit a takto mezi aplikacemi listovat. Jenže v nové podobě tohoto ovládání se už jen listuje. Když se tedy přepnete z prohlížeče do foťáku a pak chcete zpět, už k tomu neslouží tah vpravo, ale doleva. Je otázkou, zda Google takový princip zachová, nebo zda jen zkouší, co bude uživatelům vyhovovat. Přinejmenším je ovšem přepínání plynulejší. Grafickou drobností je, že v přehledu multi-taskingu mají aplikace nově zaoblené rohy, stejně jako displej zařízení.

Důraz na soukromí

Většina dalších změn se skutečně odehrává pod povrchem systému, mnohé přitom budou velmi důležité. Jde třeba o rozšířené možnosti práce s biometrickým zabezpečením (otisk prstu, rozpoznávání obličeje a podobně), kdy budou moci tyto možnosti využít různé aplikace daleko šířeji než dnes, ale uživatel zároveň bude mít větší kontrolu nad tím, jak a které aplikaci využívání biometriky dovolí.

Obecně bude nová verze systému klást důraz na zabezpečení a soukromí. To se projeví třeba i prací s úložištěm – nově půjde detailněji nastavovat, k jakým druhům souborů a kde umístěným mají mít aplikace přístup, týkat se to má především externího úložiště.

U různých povolení aplikacím pak přibudou další volby, například v jakém případě může aplikace dané povolení využívat. Mapová aplikace se tak například zeptá, zda má může mít přístup k poloze kdykoli, či zda jen v případě, že je spuštěná, nebo vůbec. V přehledu detailů o aplikaci, který také dostal zcela novou a přehlednější podobu, pak uživatel snadno vidí třeba nejen povolení notifikací a přístupů k různým funkcím, ale také to, jak často aplikace dané možnosti využívá. To usnadní správu povolení i práci s notifikacemi.

Uživatelské drobnosti

Systém slibuje i nová řešení různých detailů. V Androidu Q se třeba objevila nativní podpora funkce, kterou Apple nazývá 3D Touch nebo ji známe také jako Force-Touch. Zatím ji však v systému nelze využít a není jasné, zda vyžaduje speciální hardware. Podobně systém dostane nativní podporu pro ohebná zařízení, což by mělo usnadnit dělení obrazovky podle potřeby daného skládacího přístroje. Na systémové úrovni bude například nová podpora monochromatických kamer nebo lepší práce s daty o hloubce ostrosti. Android také nativně získal desktopový mód, takže téměř každý telefon s novým systémem by se měl umět po připojení k externímu displeji přepnout do „počítačového“ režimu.

Z drobných uživatelských změn, které jsou teď v Androidu Q vidět, můžeme jmenovat třeba novou aplikaci Files, která je přehlednější a více už od počátku připomíná klasického správce souborů. Je tu třeba novinka v podobě sdílení nastavení wi-fi sítě pomocí QR kódu – už jednoduše nemusíte svému kamarádovi prozrazovat heslo ke své wi-fi, stačí, když si z vašeho telefonu načte váš QR kód. Zatím to ovšem v betaverzi moc spolehlivě nefunguje, respektive je vidět, že i pro naskenování a správné použití onoho QR kódu bude nejspíš potřeba telefon s novou verzí Androidu. Jiný přístroj s čistým Androidem 8.0 možnost k připojení k wi-fi po naskenování kódu nabídne, stroje s customizovaným softwarem však nikoli.

Nové mají být i možnosti sdílení obsahu a odkazů, ani ty však zatím v systému nepozorujeme. V aplikacích pak mají přibýt i nová rychlá nastavení – třeba prohlížeč se v případě, že je telefon offline, může automaticky zeptat, k jaké síti se připojit – ale ani to jsme zatím v betaverzi nemohli vyzkoušet, vyžaduje to úpravu dané aplikace pro novou verzi systému. Jednou z novinek je i nahrávání dění na displeji, což se může hodit třeba pro tvorbu návodů a obecně video obsahu z telefonu. S displejem lze zároveň nahrávat i hlas, takže rychlý návod vytvoříte snadno. Zatím je ovšem tato možnost ukryta hluboko ve vývojářském menu a je otázkou, zda bude pro uživatele běžně dostupná.

Podobně se zatím v tomto menu skrývá změna barevnosti prostředí: Android Q standardně nabízí akcenty do modré, v menu se nicméně nachází tři další barevné volby. Stopy tu zatím nejsou třeba po uživateli vyžadovaném tmavém režimu, je ale možné, že právě ten jako velkou novinku si Google schovává na představení v rámci konference I/O. Ostatně, na ní bychom se měli dočkat i dalších novinek.