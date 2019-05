Tmavý mód bude v celém Androidu, zkoušet ho jde na 21 telefonech

V rámci své vývojářské konference Google I/O uvolnil internetový gigant už třetí betaverzi chystaného Androidu 10, který nese kódové označení Q. Jednou z největších uživatelských novinek je možnost aktivovat přímo v systému tmavý režim, který nmísto bílého pozadí nastaví, tam, kam to jde, pozadí černé.

Tmavý režim byl očekávanou novinkou, která doposud v první a druhé betaverzi chyběla. Google si ho ponechal jako malou třešničku na dortu, kterou oznámil právě během své každoroční vývojářské akce. Tmavý režim se setkal s úspěchem už například u populárního Facebook Messengeru, aktivovat jde například v prohlížeči Chrome a v některých dalších aplikacích. Teď bude nedílnou součástí systému, uživatel si ho může zapnout v menu nastavení displeje, případně se automaticky spustí při aktivaci úsporného režimu telefonu.

Jednou z výhod tmavého zobrazení je totiž menší náročnost na energii z baterie – alespoň u telefonů s AMOLED displejem, které pro zobrazení černé barvy nepotřebují žádnou „šťávu“. Tmavý režim je také šetrnější k očím uživatele. Díky tomu, že displej tolik nezáří. Řešení by mělo fungovat i tak, že režim spustí automaticky i v aplikacích, které ho podporují, což ale zatím v betaverzi nefunguje. Tmavé pozadí tak uživatelé najdou třeba v kompletním menu nastavení, po stažení notifikační lišty nebo v „šuplíku“ s aplikacemi.

Tmavý režim je asi největší uživatelskou novinkou chystaného Androidu 10, nových funkcí a vlastností bude ale samozřejmě daleko více. Některé už jsme vám představili v rámci redakčního testu druhé betaverze, jiné Google zdůraznil až s příchodem betaverze třetí. V ní je novinkou například možnost kompletního ovládání gesty bez home tlačítka. Většina nově ohlášených funkcí ale není přímo závislá na verzi Androidu.

Důraz na soukromí

Třeba nové provedení strojového učení, kdy jsou modely potřebné třeba pro rozpoznávání hlasu umístěny přímo v zařízení (a zabírají jen půl gigabajtu), nemusí nutně běžet na Androidu 10. Vybrané telefony (Pixely zcela samozřejmě), ho dostanou v průběhu roku. Totéž platí například pro funkce živého přepisu mluveného slova, tuto funkci již betaverze Androidu Q obsahuje a lze ji otestovat. Jako jedna z mála funguje i v češtině. Novinkou bude i takzvaný Focus Mode v rámci sady Digital Wellbeing. V něm stroj na pokyn uživatele vypne oznámení vybraných aplikací.

Google dále slibuje třeba lepší strojové učení, které teď testuje na klávesnici Gboard, dvoufaktorovou autentizaci za pomoci stisku bočního tlačítka na telefonu, nový mód telefonu pro jeho používání v autě (Driving Mode – bude dostupný v létě) nebo automatické vyplňování formulářů na webu za pomoci Google Assistantu. Ten celkově získá mnoho nových funkcí a schopností, bohužel stále neumí naší mateřštinu a zdá se, že propast mezi tím, co umí v angličtině a v ostatních jazycích, se prohlubuje.

Velký důraz klade Google na soukromí. Novinkou tak bude možnost nastavit si u služeb Googlu vypršení ukládaných informací – buď je bude uživatel mazat ručně, nebo lze automaticky zvolit mazání těchto dat po třech či osmnácti měsících. V rámci soukromí se zařízení s Androidem naučí i kontext, v nastavení půjde určit, kdo jsou pro vás důležité osoby a proč. S tím pak umí systém v různých scénářích (třeba opět v Assistantu) pracovat. Novinkou je i incognito mód podobný tomu v prohlížeči Chrome. Objevit by se měl v Mapách a v YouTube aplikaci, později i v řadě dalších, po jeho zapnutí nebude aplikace a telefon zadávaná data ukládat a zpracovávat.

21 (vlastně 23) telefonů

Nový Android a jeho funkce už lze testovat. K sestavě modelů Pixel od Googlu se teď přidala řada dalších telefonů, na kterých lze Android Q vyzkoušet. Kromě tří generací pixelů, každé ve dvou velikostech, jde o dalších patnáct přístrojů. V seznamu zatím chybí nové Pixely 3a a 3a XL, ale podle všeho bude betaverze dostupná i pro ně, takže celkově půjde Android Q zkoušet na 23 různých modelech telefonů.

Kromě těch od Googlu jsou to stroje dalších dvanácti značek, konkrétně jde o modely Asus ZenFone 5Z, Essential Phone, Huawei Mate 20 Pro, LG G8 ThinQ, Nokia 8.1, OnePlus 6T, Oppo Reno, Realme 3 Pro, Sony Xperia XZ3, Tecno Spark 3 Pro, Vivo X27, Vivo Nex S, Vivo Nex A, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 5G. Dostupnost betaverze na těchto telefonech vždy určuje výrobce a může pro to mít své zvláštní podmínky.

Huawei tak například testování nového Androidu u modelu Mate 20 Pro omezuje skutečně jen na vývojáře, fanoušci mají smůlu. Podmínkou, kterou Huawei kontroluje, je totiž mít nejméně jednu publikovanou aplikaci v obchodě Google Play. Mnohem jednodušší je vstup do beta programu u Nokie. HMD Global se do beta testování přidalo už vloni modelem Nokia 7 Plus, teď lze nový Android zkoušet na jejím faktickém nástupci, modelu 8.1.

Zájemci se do testování betaverze mohou přihlásit na stránkách Nokia pro vývojáře (nokia.com/phones/en_int/developer). Po přihlášení (či vytvoření účtu) je třeba zadat IMEI telefonu a aktualizace by měla být dostupná ke stažení. Soubor je pak třeba ručně naflashovat do telefonu, budoucí aktualizace by pak mohly probíhat už klasicky režimem OTA. Tak to alespoň bylo volni u Nokie 7 Plus. Dostupnost betaverze se trochu zdržela, u některých výrobců to ale může trvat i déle, někteří hlásí její dostupnost třeba na 11. května.

HMD Global, výrobce telefonů Nokia, si účast v beta testování systému velmi pochvaluje. „„Možnost testu beta verze systému Android pro Nokia 7 plus zaznamenala obrovský úspěch. Více než deset tisíc spolupracovalo na optimalizaci svých aplikací pro Android 9 Pie. Se systémem Android Q plánujeme pokračovat ve stopách předchozího testování a chceme zajistit vývojářům snadný a včasný přístup pro design jejich aplikací,“ říká Juho Sarvikas, Chief Product Officer HMD Global.

Podobně snadné zapojení do beta programu, jako u Nokie, by mělo být i u Xiaomi, Asus také uživatele nijak neomezuje, ručně naflashovat systém do modelu 5z jde dokonce bez jakékoli registrace. U Sony a jeho špičkového modelu Xperia XZ3 je k otestování třeba software Xperia Companion na PC.

Beta 3 už je v podstatě předposledním krokem v testování sytému. V průběhu léta by měl Google vydat verzi Beta 4, která už bude obsahovat finální funkce a API, na podzim se pak dočkáme oficiálního představení produkční verze Androidu 10, který by se měl jmenovat po sladkosti začínající na Q.