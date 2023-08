Android telefony se naučily odhalit šmíráky od Applu. Poradíme, jak na ně

Nová funkce se nazývá Unknown Tracker Alerts, neboli Upozornění na neznámé sledování. Ta vám umožní si ověřit, že vás nesleduje zařízení typu AirTag, které jsou vysoce populární jako nástroj pro sledování polohy vašich věcí, ovšem bohužel mohou také sloužit i třeba na stalking lidí. Proto je potřeba se proti takovým situacím chránit a Google podnikl nezbytné kroky.

Funkce zatím umí rozpoznat pouze blízké AirTagy (které jsou koneckonců nejrozšířenější), ovšem v budoucnu by měla přibýt podpora i dalších podobných zařízení (bluetooth lokátorů polohy).

Upozorněné na neznámé sledování by mělo být na všech podporovaných zařízeních s Androidem ve verzi 13 (ale i starších) zapnuto automaticky, i tak se o tom raději přesvědčte kontrolou v menu Bezpečnost a nouzové situace. Pokud tuto možnost v nastaveních telefonu nevidíte, zkuste nejprve dát klíčová slova „upozornění na neznámé sledování“ do vyhledávacího pole v nastavení.

Samozřejmostí je také mít svůj telefon s Androidem aktualizovaný na co nejnovější verzi. To je věc, co vám nejenom měla odemknout tuto funkci, ale i zaručit co nejvyšší bezpečnost a stabilitu systému.

Veškeré nezbytné informace už Google zveřejnil na stránkách technické podpory, kde celou novou funkci popisuje podrobně. Telefon by vám měl nyní posílat oznámení v případě, „že sledovací zařízení někoho jiného cestuje s vámi a je mimo dosah Bluetooth majitele. Zobrazí se vám upozornění, které vám ukáže, jak sledovací zařízení najít a jak postupovat dál“, píše Google v podpoře.

V případě, že se takové oznámení objeví vám Android dovolí zařízení najít prostřednictvím možnosti „prozvonit“ lokátor. V takovém případě navíc vlastník zařízení nebude upozorněn, takže můžete celou záležitost řešit (např. obrácením se na policii) ještě před tím, než dotyčný vůbec zjistí, že jste jeho lokátor našli. Pokud jde naopak o omyl a zařízení má zaznamenané informace o vlastníkovi, pak je můžete načíst přiložením přívěsku k zádům vašeho telefonu (pokud disponuje technologií NFC).