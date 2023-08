Trápily je odcizené květiny. Pomohli si udělátkem od Applu

Jennifer a Kevin Bagbyovi byli podle svých slov kvůli zcizení jimi opečovávaných rostlin frustrovaní. Přemýšleli proto, jak podobnému incidentu předejít. Ve snaze najít nejvhodnější způsob, se podle portálu Fox 29 obrátili na lokální facebookovou skupinu. Následně dostali nápad na řešení tohoto problému. A to poněkud neobvyklý.

Namísto toho, aby případného nenechavce jakkoli odradili již od samotného záměru odnést si jejich rostliny i s květináči, rozhodli se pro možnost jejich vystopování v případě, pokud by opět zmizely. A to za pomoci sledovacích přívěsků od Applu.

Jennifer přiznala, že zprvu se sice nápad sledovat rostliny prostřednictvím airtagů zdál jako trochu přehnaný, ale po zamyšlení se nad cenou květináčů i rostlin a také časem, který péči o ně věnují, nebylo o čem přemýšlet.

Manželé tak pořídili potřebný počet airtagů, které následně po jednom vložili do každého květináče umístěného před vchodem do jejich domu. Dalo by se spekulovat, nakolik byla tato investice relevantní, nicméně poměrně zanedlouho se ukázalo, že se toto neobvyklé řešení osvědčilo.

Jednoho nedělního rána si totiž Kevin všiml, že jim opět jedna rostlina i s květináčem zmizela. Šel tedy zjistit její polohu, respektive pozici dotyčného airtagu. Ten se podle služby Find My nacházel zhruba půldruhého kilometru od jejich domu. Manželé následně prošli okolí ulic, kde se airtag ohlásil, a poptávali se místních. Zanedlouho přitom zahlédli muže, jak veze vozík plný rostlin. V tu chvíli i zaslechli slabé cinknutí airtagu.

Podle Jennifer byla následná interakce velmi rychlá. Při konfrontaci muž oponoval, že on nic neukradl, a tak si s manželem vzali zpět svou rostlinu i s květináčem a airtagem. Poté se jejich cesty rozešly. Bagbyovi se následně o svou zkušenost podělili ve stejné lokální facebookové skupině. Zároveň všem milovníkům rostlin doporučují vyzkoušet stejný trik, jsou-li rovněž opakovaným terčem nenechavců.

Byť podle Jennifer jde o jeden z těch příběhů, kterému se budou za několik let coby důchodci smát někde na verandě, tak neopomněla varovat ani před riziky spojenými s případnou konfrontací zloděje.