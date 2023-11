Vodafone zvýhodňuje neomezená data a rozdává tisícové slevy. I na iPhony

Slevu ke každému telefonnímu číslu ve výši až 8 000 korun si operátor připravil nejen pro nové, ale i stávající zákazníky, avšak s výjimkou těch s Rámcovou smlouvou a Vodafone OneNet. Získání několikatisícové slevy, kterou lze využít k pořízení smartphonu (včetně iPhonů 15), tabletu, notebooku, televizoru, herní konzole Sony PlayStation 5 či chytrých hodinek, není ovšem bez podmínky.

Tou hlavní je, že se zákazník musí zavázat k minimálnímu měsíčnímu plnění na 24 měsíců. Věrní zákazníci (minimálně 12 měsíců s Vodafonem s celkovou útratou za poslední tři měsíce aspoň 150 korun na měsíc) mohou navíc vybraná zařízení získat na splátky s počáteční platbou od jedné koruny.

Výše poskytnuté slevy se odvíjí jak od počtu využívaných služeb, respektive od jejich kombinace, tak i od mobilního tarifu, který daný zákazník využívá. Sleva se pohybuje v rozmezí 2 000 až 8 000 korun.

Tu nejnižší, tedy dvoutisícikorunovou slevu získají například zákazníci, kteří mají od Vodafonu pouze mobilní tarif, a to konkrétně Red Basic, Red Basic+, Red Standard, Neomezený Basic, Neomezený Basic+, Neomezený Super nebo Neomezený Super+ se závazkem měsíčního plnění ve výši minimálně 590 korun. Stejnou částku při nákupu vybraného zařízení ušetří i ti, kteří využívají či si pořídí tarif Red Basic, Red Basic+, Red Standard, Neomezený Basic či Neomezený Basic+ společně s pevným internetem na doma nebo s Vodafone TV. V tomto případě musí splňovat podmínku měsíčního plnění ve výši minimálně 390 korun.

Zákazníci, kteří využívají (nebo si pořídí) pouze mobilní tarif, a to konkrétně Neomezený Premium 5G nebo Red Maxi se závazkem měsíčního plnění ve výši minimálně 1 090 korun, pak mají nárok na slevu ve výši 4 000 korun. Shodné úspory při pořízení vybraného zařízení docílí i ti s tarifem Neomezený Super, Neomezený Super+ či Neomezený Premium 5G, pokud současně s ním využívají (nebo si pořídí) pevný internet na doma nebo Vodafone TV, a to se závazkem minimálního měsíčního plnění ve výši minimálně 590 korun.

Slevu na zařízení ve výši až 5 000 korun mohou získat i mladí a studenti do věku 26 let, a to k neomezeným tarifům #jetovtobě Super+ a Premium 5G.

Nejvyšší, osmitisícovou slevu poskytne operátor zákazníkům, kteří využívají mobilní tarif Neomezený Super, Neomezený Super+ nebo Neomezený Premium 5G spolu s pevným internetem nebo Vodafone TV, a to s podmínkou závazku minimálního měsíčního plnění ve výši 590 korun. Sleva v této výši se však vztahuje pouze na chytré hodinky Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE, Samsung Galaxy Watch6 44mm LTE, Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm LTE a Samsung Galaxy Watch6 40mm LTE.

Slevu ve spojení s neomezeným tarifem lze uplatnit i na použité certifikované iPhony, které Vodafone vrací do oběhu s dvouletou zárukou. Konkrétně jde o iPhone 12 64GB s běžnou cenou 13 601 korun a od prosince i o iPhone 13 mini 128GB za 16 001 korun.

V případě nových zákazníků (paušální zákazník, který je s Vodafonem méně než 12 měsíců) je nutné počítat se složením jistiny. Při slevě ve výši 2 000 až 4 000 korun jde o částku 1 000 korun. Dva tisíce musí složit ti, kteří využijí slevy ve výši 5 000 korun. V případě sedmitisícové slevy jde o jistinu ve výši 4 000 korun, u osmitisícové pak 5 000 korun. Volací jistina je vratná, operátor ji vrátí po včasném a řádném uhrazení třech vystavených vyúčtování.

Věrní zákazníci volací jistinu skládat nemusí. Operátor si navíc pro ty, kteří využívají Neomezený Super, Neomezený Super+ nebo Neomezený Premium 5G společně s pevným internetem na doma a s Vodafone TV se závazkem minimálního měsíčního plnění ve výši minimálně 690 korun připravil zařízení, která si mohou pořídit se slevou 5 000 korun při počáteční platbě už od jedné koruny a zbytek doplatit v měsíčních splátkách.

Vánoční sleva je podmíněna dvouletým závazkem. Pokud zákazník smlouvu předčasně ukončí, nárok na slevu mu zanikne. Operátor tak bude požadovat doplacení ceny zlevněného zařízení.

Výhodnější jsou i neomezená data

Kromě výše uvedených slev na vybraná zařízení Vodafone v předvánočním období cenově zvýhodnil jeden ze svých datově neomezených tarifů. A to konkrétně Neomezený Super +, který lze získat o více než 240 korun levněji oproti jeho běžné standardní ceně. Má to však opět podmínku: za 755 korun měsíčně už navždy lze tarif získat pouze v případě jeho pořízení spolu s pevným internetem. Tuto kombinaci služeb nicméně operátor zvýhodňuje standardně, běžně se však zákazník dostane jen na zvýhodněnou cenu 878 korun. Díky vánoční nabídce lze tak reálně uspořit 123 korun měsíčně.

Zkrátka letos nepřijdou ani předplacenkáři. Vodafone si pro ně totiž připravil až dva týdny neomezených mobilních dat zdarma: jednou v listopadu a jednou v prosinci. Tento dárek si mohou předplacenkáři vyzvednout na webu operátora kdykoli, kdy se jim to bude hodit. Pro aktivaci je však nutné mít aktivní některý z datových balíčků s automatickou obnovou od 149 korun.

Pro zákazníky s Vodafone TV si pak operátor ve Videotéce přichystal dárek v podobě exkluzivního obsahu z produkce HBO a HBO Max. Zákazníci, kteří doposud nemají službu Vodafone TV a pořídí si od operátora chytrý televizor Sony, získají službu na tři měsíce zdarma.

Operátor kromě výše zmíněného navíc v rámci vánoční nabídky prodloužil dosavadní akční nabídku pevného internetového připojení jen za 299 korun měsíčně na prvních šest měsíců od pořízení služby.

Slevy nadělují letos i konkurenční operátoři. V případě O2 i T-Mobilu jde o slevové vouchery ve výši 1 000 korun za každou službu, kterou zákazníci u těchto operátorů využívají. V případě O2 lze voucher uplatnit při nákupu vybraného zařízení jak v kamenných prodejnách, tak na e-shopu operátora. Zákazníci T-Mobilu jej mohou uplatnit při nákupu bezdrátových Bluetooth sluchátek Baseus. Oba operátoři si kromě toho přichystali i další vánoční odměny.