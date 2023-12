Český Vodafone má novou ředitelku, k operátorovi přestoupila z Microsoftu

Luca řídila transformační projekty v maloobchodu, bankovnictví, e-commerce nebo zdravotnictví a telekomunikací a má přes 20 let zkušeností z vedoucích pozic. Dlouhodobě se věnuje rozvoji digitálních dovedností, inovacím a podpoře začínajících podniků. Před nástupem do společnosti Microsoft zastávala několik vedoucích pozic ve společnostech jako Metro Cash & Carry, Dante International, Flanco Retail, Whirlpool a AIG. Působí také jako členka Americké obchodní komory v ČR.

„Za poslední tři roky jsem poznala, jaký potenciál Česko má, a oblíbila si zdejší lidi. V nové funkci tak mám velkou příležitost dále přispívat k rozvoji české ekonomiky a společnosti jako celku. Chci poskytovat nejlepší služby zákazníkům a zároveň, spolu s partnery, dosahovat udržitelného růstu,“ uvedla.

Předchozí generální ředitel české pobočky Vodafonu Petr Dvořák se od září stal v centrále mateřské skupiny v Londýně ředitelem pro téměř 50 partnerských trhů, kde operátor nemá vlastní síť.

Dvořák byl generálním ředitelem Vodafone Česká republika od února 2018. Předtím pět let působil na pozici viceprezidenta pro spotřebitelský segment. Jeho kariéra v oboru telekomunikací začala v roce 2001, kdy nastoupil do společnosti T-Mobile. Tam působil na různých manažerských pozicích přes deset let.

V ČR poskytuje Vodafone služby přes 4,5 milionu zákazníků, z toho čtyři miliony využívají mobilní služby a dalších přibližně 700 000 fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika.