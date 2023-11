Data, či volání v síti zdarma. T-Mobile přidal odměny nejen pro twisťáky

Buď data, nebo volání v síti zdarma. To jsou nové odměny, z nichž si budou moci vybírat předplacenkáři T-Mobilu. Pokud si během prosince a ledna (od 1. prosince do 31. ledna) dobijí kredit v minimální hodnotě 300 Kč, tak získají nárok na odměnu v podobě 15 GB dat zdarma na týden, nebo bezplatného volání v síti. A to za každé dobití, splní-li minimální hodnotu dobíjené částky. Odměnu si je nutné vyzvednout v aplikaci Můj T-Mobile.

V té se od 27. listopadu nachází nově i adventní kalendář, v tomto případě jej již všichni zákazníci najdou nově v sekci Magenta Moments. Letos přinese čtyři tematicky zaměřené týdny odměn a zážitku. Soutěžit se bude například o vstupenky na koncert Depeche Mode, slevu na lístky do kina či zájezd do Disneylandu. Poslední týden bude mít charitativní zaměření.

Pro firemní zákazníky si operátor přichystal novou odměnu v podobě výhodné nabídky na nový víkendový datový balíček. Před každým adventním víkendem mohou totiž využít nabídku balíčku Data extra za 169 korun.

Tarifní dotace se v prosinci budou vztahovat na celé portfolio značky Xiaomi. Například Xiaomi Redmi 12C tak zákazníci T-Mobilu mohou pořídit už za pouhou jednu korunu. „Dvojičky“ pak zahrnují třeba kombinaci modelů 13T Pro a Redmi 10 5G či Redmi Note 12 Pro 5G a Redmi 12C. V posledním letošním měsíci navíc zákazníci ke všem korunovým dvojičkám získají také sluchátka za pouhou jednu korunu.

I v prosinci získá každý zákazník T-Mobilu tisícikorunovou slevu na bezdrátová bluetooth sluchátka. A to za každou službu, kterou u tohoto operátora využívá. Zákazníka vyjdou na pouhých 499 Kč. Pro fajnšmekry navíc T-Mobile přichystal jejich speciální limitovanou edici v magentové barvě, v aplikaci Můj T-Mobile budou v sekci Magenta Moments dostupná zhruba v polovině prosince.