O2 naděluje slevu i trvalou odměnu. Nový iPhone lze mít za polovinu

V rámci letošní vánoční nadílky najdou od 1. listopadu všichni zákazníci O2 v aplikaci Moje O2 slevový voucher ve výši 1 000 korun. A to za každou službu, kterou od tohoto operátora využívají. Pokud má tedy zákazník od O2 volání a internet, tak v aplikaci v O2 Radostech najde dva kupóny. Má-li k tomu ještě digitální TV, budou jej tam čekat tři. Až do Štědrého dne je lze využít na nákup odpovídajícího počtu vybraných zařízení, a to jak v kamenných prodejnách, tak na e-shopu operátora.

Není to však jediný dárek, který O2 letos rozdává. Ten další má podobu trvalé odměny, která už ovšem není pro všechny jeho zákazníky. Získají ji pouze ti, kteří jsou současně klienty banky Air Bank patřící do skupiny PPF a účet aktivně využívají.

O2 vánoční kampaň 2023

„Stačí mít internet, mobilní tarif nebo televizi od O2, aktivně využívat svůj běžný účet u Air Bank a odměna 300 korun může našim společným zákazníkům přistát na účtu každý měsíc,“ upřesnil generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.

Jak s pravidelnou měsíční odměnou zákazníci následně naloží, to je již na nich. Využít ji nicméně mohou třeba na nákup vysněného telefonu pod stromeček, a to včetně nejnovějšího iPhonu 15. Odměnu lze totiž proměnit třeba v pravidelnou měsíční splátku. Při zkombinování obou vánočních odměn je zmíněná letošní novinka Applu se 128GB pamětí může vyjít prakticky na půlku běžné ceny.

iPhone 15 zmíněné paměti vyjde u O2 na 23 989 Kč. Z této částky se nejprve odečte tisícikorunová vánoční sleva, poté stačí zaplatit při nákupu 12 189 korun a zvolit splátky bez navýšení na 36 měsíců. Jednotlivá splátka v takovém případě bude rovných 300 Kč měsíčně a lze ji tak plně pokrýt právě onou třísetkorunovou odměnou za aktivní využívání služeb O2 a Air Bank.

O2 rozdává spolu s Air Bank měsíční odměnu 300 Kč

Není to ovšem tak jednoduché. Ze strany operátora je pro získání pravidelné odměny nutné splnit dvě podmínky. A sice využívat služby za nejméně 600 Kč měsíčně a hradit je z účtu u Air Bank. Ze strany banky je pak nutné splnit podmínku příchozích plateb v souhrnné výši alespoň 10 000 Kč měsíčně (nezapočítávají se platby mezi vlastními účty vedenými v Air Bank) na účet, z něhož jsou hrazeny právě služby O2.

I konkurenční T-Mobile letos naděluje tisícikorunovou slevu, a to na konkrétní produkt. Tím jsou bezdrátová sluchátka. Nezapomněl ani na dvojičky, korunovky a další slevy na vybrané produkty. Extra nadílku si přichystal pro předplacenkáře a firemní zákazníky.