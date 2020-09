Vodafone vyhrál spor s ČTÚ. Může chtít po Česku náhradu škody

Držitelé přidělených kmitočtů podle podmínek aukce LTE z roku 2013 měli povinnost pokrýt v přechodném období (30 měsíců respektive v období pěti let) předepsaná území veřejnou sítí s využitím již přidělených kmitočtů v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz. Ke splnění této povinnosti v přechodném období mohli započíst také pokrytí sítěmi v pásmu 2 100 MHz využívané pro 3G, které rovněž splňovaly úřadem stanovené kvalitativní požadavky. Vodafone však již krátce po vyhlášení aukce, tedy v říjnu 2013, začal rozvíjet vysokorychlostní internet za využití technologie LTE v pásmu 900 MHz. To nicméně úřad do výčtu akceptovaných pásem pro splnění podmínek aukce nezahrnul.