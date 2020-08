Vyzkoušeli jsme 5G od O2. Víme, který telefon vám teď bude k ničemu

Pražská (a Kolínská) 5G síť operátora O2 pokrývá jen vybrané lokality a i v nich nemá uživatel záruku, že 5G signál opravdu „chytí“. V Praze patří k pokrytým místům mimo jiné například Dejvice, Nové město, část Vinohrad nebo Žižkova, přesto je i v těchto místech využití 5G zatím spíše sporadické.

Náš test probíhal především na Náměstí Míru, kde O2 svou 5G síť představilo i v rámci tiskové konference (více v článku O2 už teď spouští síť 5G v komerčním provozu. Zatím bude za korunu) a kde tedy bylo vysoce pravděpodobné, že bude síť vyladěná a operátor jí věří. A i když je Náměstí Míru uprostřed ostrova pokrytí, stačilo zajít do některé z bočních ulic a příjem sítě už nebyl zdaleka jistý. Totéž platí třeba pro příjem 5G v autě, což by měla být jedna z výhod sítí páté generace: měly by takto fungovat i za velmi vysokých rychlostí.

Jenže nám se testovací Samsung Galaxy S20+ 5G s patřičným firmwarem od O2 do jeho 5G sítě nepřihlásil například ani při poskakování v zácpě na magistrále, přičemž okolí Hlavního nádraží patří podle mapy pokrytí k lokalitám, kde 5G dostupné je. Na 5G telefon nepřepnul ani po zaparkování na Náměstí Míru, teprve chvíli po vystoupení z vozu se na displeji kýžený symbol objevil. To ukazuje, že současný provoz je opravdu pilotní a O2 jej používá spíše pro jakýsi rozsáhlejší test, který by měl vést k tomu, aby operátor následně (třeba po získání frekvencí v aukci) postavil skutečně kvalitní síť. Proto je jasné, že je 5G v Praze a Kolíně zatím jen fanouškovskou záležitostí.

Když už jsme síť 5G „chytili“, výsledky byly opravdu působivé. Běžně jsme v aplikaci SpeedTest.net dosahovali přenosových rychlostí okolo 400 mbit/s, přičemž jsme na místě měření provedli ve dvou různých dnech, jednou v podvečer, podruhé brzy odpoledne a za mírně deštivého počasí. V tomto případě hraje roli spíše celková vytíženost datových sítí než kapacita 5G v daném místě, i tak výsledek u „experimentálního“ provozu považujeme za velmi dobrý. Podobné je to s odezvou: tu 5G sítě slibují do 10 milisekund, my jsme se na testovacím Galaxy S20 5G běžně pohybovali na úrovni 13 milisekund, ale podařilo se nám dosáhnout i hodnoty 10 milisekund.

K čemu to vše v praxi je? Zatím vlastně využití není nijak zásadní, uživatelé si jen mohou vyzkoušet a užít opravdu rychlé stahování velkých porcí dat. Do budoucna má 5G zajistit běžným uživatelům především dostatečnou kapacitu na to, aby si služby, které dnes používají, mohli nadále užívat v nejméně takové kvalitě jako dnes. Internetový (a mobilní obzvlášť) provoz prostě houstne a bez větších kapacit hrozí pád rychlostí. Už experimentální 5G síť O2 nám tedy ukázala, že z hlediska kapacity se na ni můžeme spolehnout.

Jen několik telefonů, pozor na firmware!

Na co se zatím spolehnout nelze, je podpora telefonů. Jelikož je síť O2 v pilotním provozu, zatím nejspíš neexistují její finální technické specifikace a tomu se neumí výrobci přizpůsobit. Každý telefon je totiž potřeba s konkrétní sítí operátora vyladit a u zkušební sítě se to jednoduše mnohým nedaří. O2 v Česku v tomto ohledu spolupracuje zejména se Samsungem a nabízí právě jeho 5G telefony: Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G a A51 5G. Právě tyto přístroje zakoupené přímo v distribuční síti operátora jsou pro uživatele zatím jedinou jistotou, že budou moci 5G použít.

Jak funguje 5G od O2 jednotlivých telefonech na našem trhu Samsung Galaxy S20+ 5G (distribuce O2) - bez problémů

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (volný trh) - SW zámek, 5G nefunguje

Xiaomi Poco F2 Pro - SW zámek, 5G nefunguje

LG Velvet - SW zámek, 5G nefunguje

Realme X50 Pro 5G - SW zámek, 5G nefunguje

Realme X50 5G - SW zámek, 5G nefunguje

Huawei P40 Pro - 5G funguje, horší odezva

Sony Xperia 1 II - 5G funguje, rychlost přenosu dat je extrémně nízká

Samsung slibuje, že v dohledné době připraví aktualizaci, která 5G zpřístupní i na 5G modelech z běžné distribuce (hlavně u S20 Ultra 5G), ale tato zatím není dostupná. Náš redakční S20 Ultra 5G s firmwarem z volného trhu se zatím s 5G SIM operátora O2 do jeho 5G sítě nepřihlásil. A podobné je to u většiny dalších modelů, které sice výrobci inzerují jako přístroje s podporou 5G: softwarově je u nich v Česku tato podpora zamknuta, v praxi to znamená, že po vložení patřičné SIM českého operátora se telefony do dané sítě nepřihlásí, nebo v menu ani nenabídnou možnost výběru 5G sítí.

Takto má podporu 5G zamknutou například LG Velvet, nefunguje ani na telefonech Realme X50 Pro 5G a X50 5G, do 5G sítě O2 se nepřihlásí ani Xiaomi Poco F2 Pro. Nepomůže žádná finta, jako například nastavení telefonu do regionu, kde už je 5G podpora normální záležitostí (Švýcarsko, Monako a podobně) – telefon jednoduše reaguje na spojení se SIM operátora a kdesi ve firmwaru má určeno, že pro jistotu se SIM těch českých 5G pouštět nemá: kvůli nedoladěnému fungování by z toho totiž mohlo být v některých případech spíše mrzení než radost uživatele z 5G sítě.

Ikona není zárukou

I to jsme si vyzkoušeli. Existují totiž i přístroje, které se do 5G sítě O2 přihlásí, byť je operátor oficiálně nepodporuje. K takovým patří například špičkové modely Huawei bez podpory služeb Googlu. Konkrétně jsme si funkčnost 5G ověřili na modelu P40 P40 Pro: ten se do sítě operátora přihlásil a fungoval relativně normálním způsobem. Přenosové rychlosti se pohybovaly na úrovni těch naměřených s S20+ 5G, ale třeba odezva sítě už byla znatelně horší (byť ne katastrofická). To ukazuje, jak je vyladění softwaru s danou sítí důležité.

Podobně se do sítě páté generace přihlásilo i Sony Xperia 1 II, které právě testujeme. I tady se vše tvářilo normálně, ale přenosové rychlosti byly v testu SpeedTest.net v lepším případě sotva pětinové, někdy rychlost klesala i pod 10 mbit/s a v praxi to bylo ještě horší: třeba stahování aplikací z Google Play bylo extrémně pomalé a stažení aplikace pro test rychlosti trvalo několik minut. Naopak odezva byla relativně „normální“ v rozmezí 11 – 14 milisekund. Tyto dva příklady ukazují, že je podpora 5G ošemetná a je dobré si počkat na oficiální zpřístupnění s potvrzením operátora. Ikona 5G na displeji telefonu tak ještě není zárukou, že bude rychlý internet fungovat tak, jak by měl.

V podstatě jsme takto otestovali většinu 5G telefonů aktuálně dostupných na českém trhu: chyběly jen zástupci značky Motorola, jejíž žádný model jsme neměli v době testu k dispozici. Ani u jednoho z telefonů na rozdíl od Samsungu s firmwarem z distribuce O2 5G nefungovalo ideálně, nebo vlastně nefungovalo vůbec. Ono „zamčení“ je pro uživatele určitě v dané situaci lepší cestou (více k chování jednotlivých telefonů ve fotogalerii ke článku).

Podle našich zákulisních informací by se měla podpora 5G u mnohých telefonů relativně brzy objevit. Někteří výrobci, jejichž telefony jsme měli k dispozici i v tomto testu, neoficiálně přiznávají, že na zprovoznění 5G s operátorem pracují – jen zatím nemůžeme říci kteří a kdy se podpora objeví. Jisté je, že fanoušci špičkových mobilních technologií mohou u svých 5G smartphonů toužebně vyhlížet softwarové updaty, které jim funkčnost 5G sítí zpřístupní.